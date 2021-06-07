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Украинцы завоевали 39 медалей на паралимпийском чемпионате Европы по легкой атлетике
В медальном зачете команда расположилась на втором месте
21:56
Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine
Паралимпийская сборная Украины заняла второе место в медальном зачете на чемпионате Европы по легкой атлетике в Быдгоще, Польша.
Из 39 медалей, которые украинцы добыли на континентальном первенстве, 17 были золотыми – чемпионами Европы стали Юлия Павленко, Оксана Зубковская, Игорь Цветов, Елизавета Генкина, Наталия Кобзар, Александр Литвиненко, Владислав Загребельный, Николай Жабняк, Мария Помазан, Анастасия Москаленко, Юлия Шуляр, Людмила Данилина, Александр Яровой, Яна Лебедева, Роман Новак.
Напомним, что сборная Украины по легкой атлетике пропустила командный чемпионат Европы из-за коронавируса у двоих спортсменов.
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