Спустя 29 лет. Норвежец Вархольм установил мировой рекорд на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
Вархольм взял золото в беге на 400 м с барьерами с мировым рекордом на Олимпийских Играх
Норвежец установил новое наивысшее достижение Олимпиад
3 августа 08:05
Карстен Вархольм / фото - Reuters
Норвежский легкоатлет Карстен Вархольм выиграл золотую медаль Олимпийских Игр в Токио (Япония) в беге на 400 метров с барьерами. Вархольм побил собственный мировой рекорд и установил новое наивысшее достижение Олимпиад.
Вархольм пробежал дистанцию за 45,94 секунды. Серебро взял американец Раи Бенжамин (46,17), бронза у бразильца Алисона дос Сантоса (46,72).
Легкая атлетика. Олимпийские игры. Токио, Япония. Мужчины. 400 м с барьерами
1. Карстен Вархольм (Норвегия) - 45,94 (мировой рекорд).
2. Рай Бенджамин (США) - 46,17.
3. Алисон Дос Сантос (Бразилия) - 46,72.
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