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Вслед за Тимановской. Еще одна белорусская легкоатлетка не хочет возвращаться на родину после Олимпиады

Участница Игр в Токио-2020 намерена продолжить карьеру за пределами родной страны


Olympics Токио-2020
3 августа 19:57
Вслед за Тимановской. Еще одна белорусская легкоатлетка не хочет возвращаться на родину после Олимпиады
Яна Максимова / Фото - gettyimages.com
Белорусская легкоатлетка Яна Максимова, которая выступает в многоборье, заявила, что не собирается возвращаться в на родину после ситуации, произошедшей с ее соотечественницей Кристиной Тимановской на Олимпийских играх в Токио.

Цитирует Максимову фонд спортивной солидарности Беларуси (BSSF) в своем Instagram.

«После всех произошедших событий в Беларусь возвращаться я не планирую. У меня есть маленькая дочь, я не могу рисковать. Я из тех людей, кто не может молчать. Когда жила и тренировалась в Беларуси, меня не отпускала вся ситуация. На протяжении всего этого времени, рискуя всем, я продолжала что-то делать. В Германии сейчас могу дышать полной грудью, хорошо спать. Очень хочу вернуть ту энергию, которой мне не хватило на соревнованиях для хорошего выступления и попадания в Токио на ОИ. Всё это время я двигаюсь и, конечно, хочу продолжать свою спортивную карьеру. Все ещёеверю в себя и очень хочу, чтобы кто-то помог мне в подготовке, ведь в Беларуси у меня не было ни врача, который хотя бы советовал бы, как восстанавливаться или какие витамины принимать, ни массажиста.


«16 лет я выступала за сборную, которой было абсолютно все равно. Когда у меня падали результаты, меня отправляли к психологу, хотя я очень сильный спортсмен – и все наше руководство это знает, но никто не смог помочь мне достичь нужных высот. А ещё я очень надеюсь, что дождусь того времени, когда поеду выступать под бело-красно-белым флагом».


Тимановская заявила, что столкнулась с угрозами из-за критики в адрес руководства сборной Беларуси на Олимпиаде в Токио. Легкоатлетка также заявила, что ее пытались вывезти в Беларусь. Она намерена просить политическое убежище в одной из европейских стран.

Семья Тимановской ранее прилетела в Украину. Сама спортсменка получила гуманитарню визу Польши.

Владимир Кириченко
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Кристина Тимановская

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