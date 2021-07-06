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Здесь все стабильно. Бех-Романчук стала триумфатором турнира в Венгрии

Украинка показала такой же результат, как и на прошедшем этапе Бриллиантовой лиги


Легкая атлетика
20:38
Здесь все стабильно. Бех-Романчук стала триумфатором турнира в Венгрии
Марина Бех-Романчук / Фото - Facebook
Титулованная украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук завоевала золотую медаль на «Мемориале Иштвана Дюлая» в Венгрии. 

Старт проходил в рамках серии турниров World Athletics Continental Tour Gold. 

Бех-Романчук показала результат 6,79 м, оставив позади себя спортсменок из Великобритании и Беларуси.

Мемориал Иштвана Дюлая. Секешфегервар (Венгрия). Прыжки в длину. Женщины

1. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6,79 м

2. Эбигейл Ирозуру (Великобритания) – 6,64

3. Анастасия Мирончик-Иванова (Беларусь) – 6,60

Ранее Бех-Романчук стала третьей на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме (Швеция).
Владимир Кириченко
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Марина Бех-Романчук

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