Бех-Романчук попала на пьедестал на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме
Здесь все стабильно. Бех-Романчук стала триумфатором турнира в Венгрии
Украинка показала такой же результат, как и на прошедшем этапе Бриллиантовой лиги
20:38
Марина Бех-Романчук / Фото - FacebookТитулованная украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук завоевала золотую медаль на «Мемориале Иштвана Дюлая» в Венгрии.
Старт проходил в рамках серии турниров World Athletics Continental Tour Gold.
Бех-Романчук показала результат 6,79 м, оставив позади себя спортсменок из Великобритании и Беларуси.
Мемориал Иштвана Дюлая. Секешфегервар (Венгрия). Прыжки в длину. Женщины
1. Марина Бех-Романчук (Украина) – 6,79 м
2. Эбигейл Ирозуру (Великобритания) – 6,64
3. Анастасия Мирончик-Иванова (Беларусь) – 6,60
Ранее Бех-Романчук стала третьей на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме (Швеция).