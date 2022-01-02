Албон: «Red Bull и Ферстаппен заслужили титул»

Макс Ферстаппен / фото - express.co.uk

Гонщик Williams Алекс Албон рассказал о том, как его работа в качестве резервиста Red Bull помогла Максу Ферстаппену завоевать титул 2021 года.

Албона цитирует портал Nl.motorsport.com:

Повлиял ли я на итоговый результат? Да, немного. Перед гонками в Джидде и Абу-Даби мы проделали больше работы на симуляторе, чем перед обычными уик-эндами. К счастью, все закончилось очень хорошо. Но сезон был драматичным с самой первой гонки. Все решилось на последнем круге, и в это до сих пор трудно поверить. Как будто кто-то написал сценарий, хотя, конечно, это не так.

Я проехал сотни тысяч кругов на симуляторе и старался как можно лучше выполнять свою работу. Разумеется, в конце я ужасно нервничал. Я отдал год ради этого, и теперь чувствую, что усилия того стоили. Могу лишь добавить, что команда и Макс заслужили титул».