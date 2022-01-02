Албон: «Red Bull и Ферстаппен заслужили титул»
Гонщик Williams Алекс Албон рассказал о том, как его работа в качестве резервиста Red Bull помогла Максу Ферстаппену завоевать титул 2021 года.
Албона цитирует портал Nl.motorsport.com:
«В 2020 году управлять машиной было довольно тяжело, особенно из-за нестабильной задней части. Конечно, урезание днища нам помогло, но и команда выжала из болида все. Это потрясающий титул, в том числе и для меня. Мы очень упорно работали – это касается всех специалистов на базе. И да, я чувствую удовлетворение. Даже если мой вклад составляет 0,1 процента, усилия не были приложены впустую.
Повлиял ли я на итоговый результат? Да, немного. Перед гонками в Джидде и Абу-Даби мы проделали больше работы на симуляторе, чем перед обычными уик-эндами. К счастью, все закончилось очень хорошо. Но сезон был драматичным с самой первой гонки. Все решилось на последнем круге, и в это до сих пор трудно поверить. Как будто кто-то написал сценарий, хотя, конечно, это не так.
Я проехал сотни тысяч кругов на симуляторе и старался как можно лучше выполнять свою работу. Разумеется, в конце я ужасно нервничал. Я отдал год ради этого, и теперь чувствую, что усилия того стоили. Могу лишь добавить, что команда и Макс заслужили титул».
Макс Ферстаппен признан спортсменом 2021 года в Нидерландах.
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