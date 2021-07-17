Источник: Alfa Romeo не намерена продлевать контракт с Райкконеном
Alfa Romeo может полностью изменить состав пилотов в следующем сезоне
О возможной замене заговорил руководитель команды
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Руководитель Alfa Romeo Фредерик Вассер заявил, что в следующем сезоне команда может провести замену всех пилотов. По итогам последнего Гран-при итальянцы занимают 8-е место в Кубке Конструкторов. Слова функционера приводит The Race.
«Важно ли сохранить тот же состав? Важно, но не обязательно. Конечно, хорошо, когда в команде имеется некая преемственность. В таком случае есть какой-то образец для сравнения. Мы сделаем выбор, когда наступит подходящий момент. Мы можем как сохранить тот же состав, а можем и поменять его. Сейчас всё открыто. Это удобно для каждого в команде. Не думаю, что давление может сказаться как-то отрицательно. Оно должно присутствовать.
Что касается Джовинацци, то он точно в списке, он часть нашей семьи, и его мы рассмотрим первым при выборе пилотов на следующий год».
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