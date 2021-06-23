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Алонсо: «Было приятно финишировать впереди Ferrari»

Фернандо рассказал о проблемах своей бывшей команды

Автоспорт Формула-1
16:19
Алонсо: «Было приятно финишировать впереди Ferrari»
Фернандо Алонсо / Фото: Marca

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот Alpine Фернандо Алонсо рассказал, что надеется воспользоваться проблемами в Ferrari на Гран-при Франции.

«Ferrari в квалификации оказываются быстрее нас на полсекунды или чуть меньше. Но затем в гонке, на некоторых трассах у них начинаются проблемы с шинами – например, так было в Португалии, а теперь и здесь, во Франции. И тогда у нас появляется шанс побороться, что радует.

При этом мы также видели, что на некоторых трассах городского типа высокая энергетическая нагрузка, которой шины подвергаются на их болиде, играет только на пользу. В Монако и Баку Леклер оказался на поуле.

В то же время на некоторых других трассах такая нагрузка на шины лишь вредит Ferrari, и играет уже нам на пользу. При этом нам все равно нужно продолжать работать, чтобы самим лучше понимать особенности поведения шин.

Было приятно финишировать впереди Ferrari, но на самом деле не так важно, кого именно ты опередил на финише – главное, что ты заработал очки».

Напомним, ранее Алонсо заявил, что доволен своим возвращением в Формулу-1.

Источник: sports.ru Карен Агабекян
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Фернандо Алонсо Ferrari Alpine

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