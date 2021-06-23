Алонсо: «Было приятно финишировать впереди Ferrari»

Фернандо Алонсо / Фото: Marca

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот Alpine Фернандо Алонсо рассказал, что надеется воспользоваться проблемами в Ferrari на Гран-при Франции.



При этом мы также видели, что на некоторых трассах городского типа высокая энергетическая нагрузка, которой шины подвергаются на их болиде, играет только на пользу. В Монако и Баку Леклер оказался на поуле.

В то же время на некоторых других трассах такая нагрузка на шины лишь вредит Ferrari, и играет уже нам на пользу. При этом нам все равно нужно продолжать работать, чтобы самим лучше понимать особенности поведения шин.

Было приятно финишировать впереди Ferrari, но на самом деле не так важно, кого именно ты опередил на финише – главное, что ты заработал очки».