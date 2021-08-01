Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Венгрии
Алонсо: «Ферстаппену из-за национальности будет тяжело бороться с Хэмилтоном»
Двукратный чемпион Ф-1 сравнил себя с пилотом Red Bull
Хэмилтон и Ферстаппен / Фото: Getty Images
Двукратный чемпион Ф-1 Фернандо Алонсо считает, что лидеру личного зачета Максу Ферстаппену будет непросто сражаться за титул с Льюисом Хэмилтоном из-за давления британской прессы:
Вероятно, я чувствовал то же самое, что сейчас испытывает Ферстаппен. Максу особенно тяжело, ведь он гораздо моложе и сражается против настоящей легенды, чемпиона. К тому же Макс не британец, в этом смысле ему всегда будет сложнее.
Напомним, что семикратный чемпион завоевал поул Гран-при Венгрии.
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