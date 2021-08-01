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Алонсо: «Ферстаппену из-за национальности будет тяжело бороться с Хэмилтоном»

Двукратный чемпион Ф-1 сравнил себя с пилотом Red Bull
Автоспорт Формула-1
09:52
Алонсо: «Ферстаппену из-за национальности будет тяжело бороться с Хэмилтоном»
Хэмилтон и Ферстаппен / Фото: Getty Images

Двукратный чемпион Ф-1 Фернандо Алонсо считает, что лидеру личного зачета Максу Ферстаппену будет непросто сражаться за титул с Льюисом Хэмилтоном из-за давления британской прессы:

Вероятно, я чувствовал то же самое, что сейчас испытывает Ферстаппен. Максу особенно тяжело, ведь он гораздо моложе и сражается против настоящей легенды, чемпиона. К тому же Макс не британец, в этом смысле ему всегда будет сложнее.

Напомним, что семикратный чемпион завоевал поул Гран-при Венгрии.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
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Теги

Льюис Хэмилтон Фернандо Алонсо Макс Ферстаппен

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