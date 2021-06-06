Алонсо: «Несправедливо, что люди, попавшие в аварии, будут стартовать со своих позиций»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 13
Сейчас 1
Сегодня 6
Завтра 8
Хоккей (3 события из 3) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
15:15 США - Германия 6:1 Окончен
20:15 Финляндия - Канада 2:3 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:15 Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинс 4:1 Окончен
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Бруклин Нетс - Милуоки Бакс 115:107 Окончен
20:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Атланта Хоукс 124:128 Окончен
22:30 Лос-Анджелес Клипперс - Даллас Маверикс 126:111 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
16:00 Киев-Баскет - БК Запорожье 66:92 Окончен
Теннис (6 событий из 31) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
15:25 Стефанос Циципас - Пабло Каррено-Буста 3:0 Окончен
16:00 Кристиан Гарин - Даниил Медведев 0:3 Окончен
22:00 Александер Зверев - Кей Нишикори 3:0 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
13:00 Виктория Азаренко - Анастасия Павлюченкова 1:2 Окончен
18:45 Серена Уильямс - Елена Рябыкина 0:2 Окончен
WTA 2021 (Nottingham, Great Britain)
Календарь Таблица
16:55 Анастасия Гасанова - Катерина Козлова 1:2 Окончен
Теннис (1 событие из 7) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
14:10 Новак Джокович - Lorenzo Musetti 0:1 2-й сет
Хоккей (2 события из 2) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
01:00 Монреаль Канадиенс - Виннипег Джетс 5:1 Окончен
03:30 Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланш 5:1 Окончен
Теннис (4 события из 37) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
14:10 Новак Джокович - Lorenzo Musetti 0:1 2-й сет
17:15 Рафаэль Надаль - Jannik Sinner -:- Запланирован
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
16:40 Софиа Кенин - Мария Саккари -:- Запланирован
22:00 Марта Костюк - Ига Святек -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 2) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
01:30 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Запланирован
03:00 Монреаль Канадиенс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Бруклин Нетс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
05:00 Финикс Санс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
Теннис (4 события из 43) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Стефанос Циципас - Даниил Медведев -:- Запланирован
12:00 Александер Зверев - Alejandro Davidovich Fokina -:- Запланирован
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Елена Рябыкина - Анастасия Павлюченкова -:- Запланирован
WTA 2021 (Nottingham, Great Britain)
Календарь Таблица
12:00 Катерина Козлова - Мэдисон Бренгл -:- Запланирован

Алонсо: «Несправедливо, что люди, попавшие в аварии, будут стартовать со своих позиций»

Испанец завершил квалификацию 9-м
Автоспорт Формула-1
6 июня 14:10
Алонсо: «Несправедливо, что люди, попавшие в аварии, будут стартовать со своих позиций»
Фернандо Алонсо / фото - Getty Images

Гонщик Alpine Фернандо Алонсо высказался о результатах квалификации Гран-при Азербайджана. Испанец занял 9-е место и в интервью The Race признался, что возмущен некоторыми правилами «королевских» автогонок.

«Немного несправедливо, что люди, попавшие в аварии, починят свои машины и будут стартовать со своих позиций. Все остальные следуют правилам закрытого парка, мы не можем трогать автомобили. Почему тогда они могут заменить все детали, если были вызваны красные флаги? Но, возможно, мы окажемся в такой же ситуации и это пойдёт нам на руку.

Думаю, нужно всем слегка успокоиться и пилотировать на 98 процентов возможностей. В конце концов, это городской трек. Можно попасть в аварию и стартовать последним, так что, возможно, не стоит прыгать выше головы. Думаю, сегодня многие переоценили возможности машин или свои собственные».

Недавно Шарль Леклер прокомментировал выигранный поул.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Фернандо Алонсо Alpine

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Алонсо – о 6-м месте в Азербайджане: «В конце появился шанс – мы им воспользовались»
Алонсо – о 6-м месте в Азербайджане: «В конце появился шанс – мы им воспользовались»
Автоспорт Формула-1
11:22
Алонсо: «Получаю гораздо больше удовольствия от Формулы-1, чем ожидал»
Алонсо: «Получаю гораздо больше удовольствия от Формулы-1, чем ожидал»
Автоспорт Формула-1
3 июня 18:59
Чемпион Ф-1: «Шумахеру было сложно сиять в Mercedes из-за возраста, как и Алонсо сейчас в Alpine»
Чемпион Ф-1: «Шумахеру было сложно сиять в Mercedes из-за возраста, как и Алонсо сейчас в Alpine»
Автоспорт Формула-1
31 мая 15:06
Алонсо рассказал, какие изменения смогут сделать гонку в Монако интереснее
Алонсо рассказал, какие изменения смогут сделать гонку в Монако интереснее
Автоспорт Формула-1
27 мая 15:48
Алонсо – о подиуме Сайнса: «Когда я в Ferrari приезжал вторым, на пресс-конференции была атмосфера похорон»
Алонсо – о подиуме Сайнса: «Когда я в Ferrari приезжал вторым, на пресс-конференции была атмосфера похорон»
Автоспорт Формула-1
25 мая 11:02
Окон: «В Монако Alpine может дать бой Ferrari и McLaren»
Окон: «В Монако Alpine может дать бой Ferrari и McLaren»
Автоспорт Формула-1
18 мая 13:01

Новости: Автоспорт

Ральф Шумахер – об инциденте Мика и россиянина Мазепина: «Такое должно штрафоваться!»
Ральф Шумахер – об инциденте Мика и россиянина Мазепина: «Такое должно штрафоваться!»
Формула-1
16:38
Лопнутая шина лишила Ферстаппена подиума Гран-при Азербайджана. Видео аварии и эмоций пилота
Лопнутая шина лишила Ферстаппена подиума Гран-при Азербайджана. Видео аварии и эмоций пилота
Формула-1
13:28
Алонсо – о 6-м месте в Азербайджане: «В конце появился шанс – мы им воспользовались»
Алонсо – о 6-м месте в Азербайджане: «В конце появился шанс – мы им воспользовались»
Формула-1
11:22
Ферстаппен не смог, а Хэмилтон не захотел. Лидеры общего зачета отдали Пересу дебютную победу в Red Bull
Послесловие
Ферстаппен не смог, а Хэмилтон не захотел. Лидеры общего зачета отдали Пересу дебютную победу в Red Bull
Формула-1
03:05
Феттель: «Мы никак не ожидали оказаться на подиуме»
Феттель: «Мы никак не ожидали оказаться на подиуме»
Формула-1
6 июня 22:30
Перес: «Жаль Ферстаппена, он заслуживал победу»
Перес: «Жаль Ферстаппена, он заслуживал победу»
Формула-1
6 июня 20:43
Феттель признан пилотом дня Гран-при Азербайджана
Тема дня
Феттель признан пилотом дня Гран-при Азербайджана
Формула-1
6 июня 19:02
Перес вышел на третье место в общем зачете, Red Bull увеличил отрыв от Mercedes
Перес вышел на третье место в общем зачете, Red Bull увеличил отрыв от Mercedes
Формула-1
6 июня 18:06
Перес выиграл первую гонку в составе Red Bull, Хэмилтон не сумел воспользоваться аварией Ферстаппена
Перес выиграл первую гонку в составе Red Bull, Хэмилтон не сумел воспользоваться аварией Ферстаппена
Формула-1
6 июня 17:32
Все новости

Популярные новости

Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
История
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
Бокс Профессиональный бокс
5 июня 14:39
13
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
Бокс Профессиональный бокс
4 июня 09:50
2
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
Российский комментатор о поражении своей сборной в матче с Канадой: «Это какое-то фантастическое позорище»
Российский комментатор о поражении своей сборной в матче с Канадой: «Это какое-то фантастическое позорище»
Хоккей Чемпионат мира
3 июня 23:41
13
Все новости