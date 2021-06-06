Алонсо: «Несправедливо, что люди, попавшие в аварии, будут стартовать со своих позиций»

Фернандо Алонсо / фото - Getty Images

Гонщик Alpine Фернандо Алонсо высказался о результатах квалификации Гран-при Азербайджана. Испанец занял 9-е место и в интервью The Race признался, что возмущен некоторыми правилами «королевских» автогонок.

Думаю, нужно всем слегка успокоиться и пилотировать на 98 процентов возможностей. В конце концов, это городской трек. Можно попасть в аварию и стартовать последним, так что, возможно, не стоит прыгать выше головы. Думаю, сегодня многие переоценили возможности машин или свои собственные».