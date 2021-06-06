Алонсо: «Получаю гораздо больше удовольствия от Формулы-1, чем ожидал»
Алонсо: «Несправедливо, что люди, попавшие в аварии, будут стартовать со своих позиций»
Испанец завершил квалификацию 9-м
Фернандо Алонсо / фото - Getty Images
Гонщик Alpine Фернандо Алонсо высказался о результатах квалификации Гран-при Азербайджана. Испанец занял 9-е место и в интервью The Race признался, что возмущен некоторыми правилами «королевских» автогонок.
«Немного несправедливо, что люди, попавшие в аварии, починят свои машины и будут стартовать со своих позиций. Все остальные следуют правилам закрытого парка, мы не можем трогать автомобили. Почему тогда они могут заменить все детали, если были вызваны красные флаги? Но, возможно, мы окажемся в такой же ситуации и это пойдёт нам на руку.
Думаю, нужно всем слегка успокоиться и пилотировать на 98 процентов возможностей. В конце концов, это городской трек. Можно попасть в аварию и стартовать последним, так что, возможно, не стоит прыгать выше головы. Думаю, сегодня многие переоценили возможности машин или свои собственные».
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