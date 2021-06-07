Алонсо – о 6-м месте в Азербайджане: «В конце появился шанс – мы им воспользовались»

Фернандо Алонсо / фото - Getty Images

Пилот Alpine Фернандо Алонсо высказался о результатах Гран-при Азербайджана. На старте гонки испанец потерял несколько позиций, но в концовке смог наверстать упущенное. Детальнее о классной гонке в Баку читайте на XSPORT. Комментарий Алонсо приводит formula1.com.

Я считаю, что мы провели достойный уик-энд. Я доволен шестым местом – ребята это заслужили, они очень упорно трудились. По крайней мере мы набрали хорошие очки.

Да, я немного удивлен. Мы неплохо проехали длинный отрезок во второй практике, но на старте гонки оказались на три или четыре десятые медленнее соперников. Мы постарались придумать креативную стратегию, совершить андеркат, а потом перешли на «софт» в режиме машины безопасности, однако любая стратегия не работает, если ты отстаешь по темпу.

Повезло, что в конце появился шанс – и мы им воспользовались».