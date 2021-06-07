Алонсо – о 6-м месте в Азербайджане: «В конце появился шанс – мы им воспользовались»
Пилот Alpine Фернандо Алонсо высказался о результатах Гран-при Азербайджана. На старте гонки испанец потерял несколько позиций, но в концовке смог наверстать упущенное. Детальнее о классной гонке в Баку читайте на XSPORT. Комментарий Алонсо приводит formula1.com.
«На двухкруговой гонке мы показали хороший темп. Было весело, сражения получились захватывающими. Все действовали агрессивно, потому что понимали, что можно не беспокоиться о шинах.
Я считаю, что мы провели достойный уик-энд. Я доволен шестым местом – ребята это заслужили, они очень упорно трудились. По крайней мере мы набрали хорошие очки.
Да, я немного удивлен. Мы неплохо проехали длинный отрезок во второй практике, но на старте гонки оказались на три или четыре десятые медленнее соперников. Мы постарались придумать креативную стратегию, совершить андеркат, а потом перешли на «софт» в режиме машины безопасности, однако любая стратегия не работает, если ты отстаешь по темпу.
Повезло, что в конце появился шанс – и мы им воспользовались».
Гонщиком дня в Баку стал Себастьян Феттель.
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