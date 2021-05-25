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Алонсо – о подиуме Сайнса: «Когда я в Ferrari приезжал вторым, на пресс-конференции была атмосфера похорон»

Испанец добыл 11 побед и еще 32 попадания на подиум за время выступлений в «Скудерии»
Автоспорт Формула-1
11:02
Алонсо – о подиуме Сайнса: «Когда я в Ferrari приезжал вторым, на пресс-конференции была атмосфера похорон»
Фернандо Алонсо / Фото: twitter.com/alpinef1team

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо считает, что его достижения и результаты за время выступлений за Ferrari не получал должного признания.

Испанец добыл 11 побед и еще 32 попадания на подиум за время выступлений в «Скудерии».

Подиум действующего пилота Ferrari Карлоса Сайнса-младшего стал лишь четвертым за последние 2 года для итальянского коллектива.

Слова пилота Alpine приводит GP Fans:

Помню, как 5-6 лет назад я по 9-10 раз попадал на подиум в течение сезона. Но если я приезжал вторым, то на пресс-конференции атмосфера была как на похоронах, потому что люди постоянно спрашивали, когда же я наконец выиграю. И теперь, когда я вижу, что у нас на счету уже 97 попаданий на подиум, мне кажется, что эти достижения, вероятно, не получали достаточного признания – особенно это касается последних 5-6 лет. Сейчас (на фоне подиума Сайнса) мы это видим.

Я очень рад за Карлоса. Мы пообщались с ним на стартовой решетке, когда исполнялся национальный гимн. На тот момент он уже был на подиуме, потому что стартовал третьим после схода Леклера. А когда в гонке проблемы возникли у Боттаса, его ситуация еще улучшилась.

Он хорошо проводит чемпионат, и, я надеюсь, что скоро ему удастся и выиграть гонку. Хотя мы знаем, что на обычной трассе Mercedes и Red Bull, вероятно, пока все-таки быстрее Ferrari. Так что в Монако у него была редкая возможность и он ей воспользовался.

Напомним, что после Гран-при Монако в Кубке Конструкторов сменился лидер.

Олег Шумейко-младший
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Фернандо Алонсо Ferrari Alpine

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