Алонсо – о спринт-квалификации: «Минута интенсивной борьбы на старте в итоге вылилась в четыре отыгранные позиции»
Пилот Alpine Фернандо Алонсо подвел итоги первой в истории спринт-квалификации, которая прошла на Гран-при Великобритании.
Да, было напряженно. Где-то 45 секунд или 1 минута крайне интенсивной борьбы. Ну а после этого меня ждала очень длинная гонка. Да, для вас это был короткий спринт, но для меня это был настоящий марафон, потому что я оказался вне позиции – пятое место не отражало нашего истинного темпа.
Так что да, в итоге нам пришлось сдаться и пропустить McLaren, но потом мы смогли удержать позади Себастьяна Феттеля. И да, седьмое место – это отличный результат для завтрашней гонки.
В конечном счете мы отыграли четыре позиции. И решение стартовать на Soft было правильным. Старт вышел потрясающим, я хорошо проехал первый круг, а уровень износа...да, он был выше, чем на Medium, но не до такой степени, когда ты просто не можешь управлять машиной.
Думаю, завтра будет непросто, потому что даже сегодня шины Medium к концу заезда очень сильно износились. Так что я думаю, что всех ждет тяжелая гонка.
Напомним, что Джордж Рассел из Williams был оштрафован на три позиции.
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