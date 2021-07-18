Алонсо – о спринт-квалификации: «Минута интенсивной борьбы на старте в итоге вылилась в четыре отыгранные позиции»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 8
Сейчас 2
Сегодня 6
Завтра 0
Теннис (8 событий из 48) показать все
ATP 2021 (Newport, USA)
Календарь Таблица
20:00 Александр Бублик - Кевин Андерсон 1:2 Окончен
ATP 2021 (Hamburg, Germany)
Календарь Таблица
14:30 Филипп Краинович - Ласло Дйере 2:0 Окончен
16:30 Федерико Дельбонис - Пабло Каррено-Буста 0:2 Окончен
ATP 2021 (Bastad, Sweden)
Календарь Таблица
14:00 Янник Ханфманн - Фредерико Кориа 0:2 Окончен
WTA 2021 (Gdynia, Poland, Qualifying)
Календарь Таблица
14:05 Катерина Бондаренко - Anastasia Zakharova 2:0 Окончен
WTA 2021 (Prague, Czech Republic)
Календарь Таблица
11:30 Тереза Мартинкова - Греетье Миннен 2:0 Окончен
13:10 Син Ю Ванг - Барбора Крейчикова 0:2 Окончен
WTA 2021 (Budapest, Hungary)
Календарь Таблица
19:10 Ангелина Калинина - Даниэлле Росе Коллинс 1:0 Окончен
Теннис (2 события из 5) показать все
ATP 2021 (Hamburg, Germany)
Календарь Таблица
14:30 Филипп Краинович - Пабло Каррено-Буста 0:1 2-й сет
WTA 2021 (Lausanne, Switzerland)
Календарь Таблица
14:00 Тамара Зиданшек - Клара Бурель 1:1 3-й сет
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
04:00 Финикс Санс - Милуоки Бакс 119:123 Окончен
Теннис (5 событий из 39) показать все
ATP 2021 (Hamburg, Germany)
Календарь Таблица
14:30 Филипп Краинович - Пабло Каррено-Буста 0:1 2-й сет
WTA 2021 (Gdynia, Poland, Qualifying)
Календарь Таблица
12:00 Катерина Бондаренко - Weronika Falkowska 2:0 Окончен
WTA 2021 (Prague, Czech Republic)
Календарь Таблица
14:00 Тереза Мартинкова - Барбора Крейчикова 0:2 Окончен
WTA 2021 (Budapest, Hungary)
Календарь Таблица
18:00 Юлия Путинцева - Ангелина Калинина -:- Запланирован
WTA 2021 (Lausanne, Switzerland)
Календарь Таблица
14:00 Тамара Зиданшек - Клара Бурель 1:1 3-й сет
нет важных матчей

Алонсо – о спринт-квалификации: «Минута интенсивной борьбы на старте в итоге вылилась в четыре отыгранные позиции»

Двукратный чемпион Ф-1 прокомментировал результат первого спринта в истории
Автоспорт Формула-1
14:44
Алонсо – о спринт-квалификации: «Минута интенсивной борьбы на старте в итоге вылилась в четыре отыгранные позиции»
Фернандо Алонсо / Фото: twitter.com/alpinef1team

Пилот Alpine Фернандо Алонсо подвел итоги первой в истории спринт-квалификации, которая прошла на Гран-при Великобритании.

Да, было напряженно. Где-то 45 секунд или 1 минута крайне интенсивной борьбы. Ну а после этого меня ждала очень длинная гонка. Да, для вас это был короткий спринт, но для меня это был настоящий марафон, потому что я оказался вне позиции – пятое место не отражало нашего истинного темпа.

Так что да, в итоге нам пришлось сдаться и пропустить McLaren, но потом мы смогли удержать позади Себастьяна Феттеля. И да, седьмое место – это отличный результат для завтрашней гонки.

В конечном счете мы отыграли четыре позиции. И решение стартовать на Soft было правильным. Старт вышел потрясающим, я хорошо проехал первый круг, а уровень износа...да, он был выше, чем на Medium, но не до такой степени, когда ты просто не можешь управлять машиной.

Думаю, завтра будет непросто, потому что даже сегодня шины Medium к концу заезда очень сильно износились. Так что я думаю, что всех ждет тяжелая гонка.

Напомним, что Джордж Рассел из Williams был оштрафован на три позиции.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Гран-при Великобритании Фернандо Алонсо

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Хэмилтон уступил не только Ферстаппену, но и Норрису в практике Гран-при Великобритании
Хэмилтон уступил не только Ферстаппену, но и Норрису в практике Гран-при Великобритании
Автоспорт Формула-1
16 июля 17:48
На Гран-при Великобритании-2021 впервые появится спринт-квалификация. В чем суть эксперимента?
Тема дня
На Гран-при Великобритании-2021 впервые появится спринт-квалификация. В чем суть эксперимента?
Автоспорт Формула-1
16 июля 10:02
Первая спринт-квалификация. Расписание Гран-при Великобритании
Первая спринт-квалификация. Расписание Гран-при Великобритании
Автоспорт Формула-1
16 июля 09:31
Ферстаппен: «Не думаю, что спринт-квалификация определит конечный результат»
Ферстаппен: «Не думаю, что спринт-квалификация определит конечный результат»
Автоспорт Формула-1
15 июля 11:44
«Главное – твое время на круге». Алонсо заявил, что возраст не влияет на его навыки пилота
«Главное – твое время на круге». Алонсо заявил, что возраст не влияет на его навыки пилота
Автоспорт Формула-1
11 июля 18:10
Директор «Сильверстоуна» заявил о готовности провести в Великобритании еще одну гонку
Директор «Сильверстоуна» заявил о готовности провести в Великобритании еще одну гонку
Автоспорт Формула-1
11 июля 16:22

Новости: Автоспорт

Алонсо – о спринт-квалификации: «Минута интенсивной борьбы на старте в итоге вылилась в четыре отыгранные позиции»
Алонсо – о спринт-квалификации: «Минута интенсивной борьбы на старте в итоге вылилась в четыре отыгранные позиции»
Формула-1
14:44
Расселл: «К слухам о переходе в Mercedes отношусь с позитивом»
Расселл: «К слухам о переходе в Mercedes отношусь с позитивом»
Формула-1
14:00
Рассел оштрафован за столкновение с Ferrari Сайнса
Рассел оштрафован за столкновение с Ferrari Сайнса
Формула-1
10:00
Alfa Romeo может полностью изменить состав пилотов в следующем сезоне
Alfa Romeo может полностью изменить состав пилотов в следующем сезоне
Формула-1
17 июля 22:50
Хэмилтон – о спринте: «Я никак не мог удержать Red Bull. К счастью, завтра еще 1 попытка»
Хэмилтон – о спринте: «Я никак не мог удержать Red Bull. К счастью, завтра еще 1 попытка»
Формула-1
17 июля 20:44
Вернул должок. Ферстаппен обошел Хэмилтона и выиграл спринт-квалификацию
Вернул должок. Ферстаппен обошел Хэмилтона и выиграл спринт-квалификацию
Формула-1
17 июля 19:28
Ферстаппен показал лучшее время на второй практике в Великобритании
Ферстаппен показал лучшее время на второй практике в Великобритании
Формула-1
17 июля 17:43
Ферстаппен: «Зачем нужна вторая практика, если в ней нет смысла?»
Ферстаппен: «Зачем нужна вторая практика, если в ней нет смысла?»
Формула-1
17 июля 13:30
Mercedes определится с напарником Хэмилтона на сезон-2022 до конца лета
Mercedes определится с напарником Хэмилтона на сезон-2022 до конца лета
Формула-1
17 июля 10:20
Все новости

Популярные новости

Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Беринчик – о спаррингах c Ломаченко: «В первом бою игрался со мной, во втором разбил по-быстрому»
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 18:01
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Экс-тренер Кличко: «Усик никогда не гонял Владимира по рингу. Что 95-килограммовый может сделать с 120-килограммовым?»
Бокс Профессиональный бокс
15 июля 13:00
15
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
«У него же фляга свистит!» Украинского актера раскритиковали за фото с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
16 июля 22:57
28
Усик раскрыл секрет своей метаморфозы в огромного супертяжа. Таким порциям позавидует даже Фьюри
Усик раскрыл секрет своей метаморфозы в огромного супертяжа. Таким порциям позавидует даже Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 18:30
10
Все новости