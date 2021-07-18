Алонсо – о спринт-квалификации: «Минута интенсивной борьбы на старте в итоге вылилась в четыре отыгранные позиции»

Фернандо Алонсо / Фото: twitter.com/alpinef1team

Пилот Alpine Фернандо Алонсо подвел итоги первой в истории спринт-квалификации, которая прошла на Гран-при Великобритании.



Так что да, в итоге нам пришлось сдаться и пропустить McLaren, но потом мы смогли удержать позади Себастьяна Феттеля. И да, седьмое место – это отличный результат для завтрашней гонки.

В конечном счете мы отыграли четыре позиции. И решение стартовать на Soft было правильным. Старт вышел потрясающим, я хорошо проехал первый круг, а уровень износа...да, он был выше, чем на Medium, но не до такой степени, когда ты просто не можешь управлять машиной.

Думаю, завтра будет непросто, потому что даже сегодня шины Medium к концу заезда очень сильно износились. Так что я думаю, что всех ждет тяжелая гонка.