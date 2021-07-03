Ферстаппен взял третий поул подряд, Норрис впервые в карьере будет стартовать вторым
Алонсо очень раздосадован инцидентом с Феттелем, который «убил» его шансы на очки в гонке
Пилот Aston Martin заблокировал испанца в квалификации Гран-при Австрии
Фернандо Алонсо
Пилот Alpine Фернандо Алонсо прокомментировал инцидент с Себастьяном Феттелем во время квалификации Гран-при Австрии.
Во время быстрого круга во втором сегменте Феттель заблокировал Алонсо:
«Наказания должны быть суровыми, потому что то, что произошло сегодня, это неправильно. Очень сильно разочаровывает потерять завтра много очков, ведь теперь гонку можно просто забыть. Если ты стартуешь 14-м, то все кончено. Еще один уик-энд для нас с такой странной ситуацией.
Мы потеряли возможность стать пятыми или шестыми на решетке – тогда наша гонка была бы другой. Теперь же, полагаю, я не наберу завтра очков. Так что какой бы штраф ни дали, он не будет достаточным. Вот так бывает. Я расстроен, потому что сегодня у нас был потенциал. Вероятно, это была лучшая машина за весь сезон, но мы не выжали максимум».
Напомним, пилот McLaren Ландо Норрис в квалификации Гран-при Австрии показал лучший результат в своей карьере.
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