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Алонсо очень раздосадован инцидентом с Феттелем, который «убил» его шансы на очки в гонке

Пилот Aston Martin заблокировал испанца в квалификации Гран-при Австрии
Автоспорт Формула-1
19:18
Алонсо очень раздосадован инцидентом с Феттелем, который «убил» его шансы на очки в гонке
Фернандо Алонсо

Пилот Alpine Фернандо Алонсо прокомментировал инцидент с Себастьяном Феттелем во время квалификации Гран-при Австрии.

Во время быстрого круга во втором сегменте Феттель заблокировал Алонсо:

«Наказания должны быть суровыми, потому что то, что произошло сегодня, это неправильно. Очень сильно разочаровывает потерять завтра много очков, ведь теперь гонку можно просто забыть. Если ты стартуешь 14-м, то все кончено. Еще один уик-энд для нас с такой странной ситуацией.

Мы потеряли возможность стать пятыми или шестыми на решетке – тогда наша гонка была бы другой. Теперь же, полагаю, я не наберу завтра очков. Так что какой бы штраф ни дали, он не будет достаточным. Вот так бывает. Я расстроен, потому что сегодня у нас был потенциал. Вероятно, это была лучшая машина за весь сезон, но мы не выжали максимум».


Напомним, пилот McLaren Ландо Норрис в квалификации Гран-при Австрии показал лучший результат в своей карьере.

Источник: championat.com Сергей Остапенко
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Теги

Себастьян Феттель Фернандо Алонсо

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