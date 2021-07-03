Алонсо очень раздосадован инцидентом с Феттелем, который «убил» его шансы на очки в гонке

Фернандо Алонсо

Пилот Alpine Фернандо Алонсо прокомментировал инцидент с Себастьяном Феттелем во время квалификации Гран-при Австрии.

Во время быстрого круга во втором сегменте Феттель заблокировал Алонсо:

Мы потеряли возможность стать пятыми или шестыми на решетке – тогда наша гонка была бы другой. Теперь же, полагаю, я не наберу завтра очков. Так что какой бы штраф ни дали, он не будет достаточным. Вот так бывает. Я расстроен, потому что сегодня у нас был потенциал. Вероятно, это была лучшая машина за весь сезон, но мы не выжали максимум».