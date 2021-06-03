Чемпион Ф-1: «Шумахеру было сложно сиять в Mercedes из-за возраста, как и Алонсо сейчас в Alpine»
Алонсо: «Получаю гораздо больше удовольствия от Формулы-1, чем ожидал»
Пилот Alpine – о своих результатах в сезоне
Фернандо Алонсо / фото - Getty Images
Двукратный чемпион Формулы-1 пилот Alpine Фернандо Алонсо высказался о своих результатах в текущем сезоне, заявив, что наслаждается всеми гонками. Цитирует Алонсо портал The Race.
«Если говорить о том, счастлив ли я и как себя чувствую после возвращения, то ситуация лучше, чем ожидалось, честно. Я получаю большое удовольствие от каждого уик-энда, от пилотажа, и даже скучаю по Гран-при в те выходные, когда у нас нет гонок.
Нас ждут три этапа во Франции и Австрии, и мне это нравится, потому что я люблю, когда Гран-при идут подряд».
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