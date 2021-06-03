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Алонсо: «Получаю гораздо больше удовольствия от Формулы-1, чем ожидал»

Пилот Alpine – о своих результатах в сезоне
Автоспорт Формула-1
18:59
Алонсо: «Получаю гораздо больше удовольствия от Формулы-1, чем ожидал»
Фернандо Алонсо / фото - Getty Images

Двукратный чемпион Формулы-1 пилот Alpine Фернандо Алонсо высказался о своих результатах в текущем сезоне, заявив, что наслаждается всеми гонками. Цитирует Алонсо портал The Race.

«Если говорить о том, счастлив ли я и как себя чувствую после возвращения, то ситуация лучше, чем ожидалось, честно. Я получаю большое удовольствие от каждого уик-энда, от пилотажа, и даже скучаю по Гран-при в те выходные, когда у нас нет гонок.

Нас ждут три этапа во Франции и Австрии, и мне это нравится, потому что я люблю, когда Гран-при идут подряд».

Результаты Гран-при Монако.

Источник: sports.ru Михаил Рыбак
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Фернандо Алонсо Alpine

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