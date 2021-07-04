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Алонсо признался, что ему не хотелось обгонять Рассела на Гран-при Австрии

Испанец не позволил британцу набрать первые очки в сезоне
Автоспорт Формула-1
22:55
Алонсо признался, что ему не хотелось обгонять Рассела на Гран-при Австрии
Фернандо Алонсо / Фото: The SportsRush

Пилот Alpine Фернандо Алонсо прокомментировал свой обгон Джорджа Рассела за три круга до финиша Гран-при Австрии. Пилот Williams шел на десятом месте и мог набрать первые очки в сезоне, но двукратный чемпион мира не позволил ему этого сделать:

«Мне немного жаль Джорджа. Он проводил потрясающий уик-энд, и когда я увидел, что на десятом месте едет он, то наделся, что это кто угодно другой, но не он. Но это не спорт. Мои шины были лучше, сцепление на выходе из третьего поворота было намного лучше, так что я смог совершить обгон за три круга до финиша. У него еще будет больше шансов на подиумы и победы в будущем.

Мы должны быть довольны набранным очком. Это слишком маленькая награда за работу, за скорость и за машину, но это то, чего мы могли добиться, стартуя так далеко позади».


Рассел после гонки заявил, что для него десятое место было бы словно победа в Гран-при. В этом сезоне только он, а также Мик Шумахер, Никита Мазепин и Николас Латифи еще не набирали очков.

Источник: championat.com Сергей Остапенко
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Теги

Фернандо Алонсо Джордж Расселл

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