Алонсо: «Есть неплохие шансы, что к 2024 году я по-прежнему буду выступать в Формуле-1»
Алонсо признался, что вел переговоры с лидером сезона-2021
Двукратный чемпион рассказал, что мог стать пилотом «быков»
Фернандо Алонсо / Фото: twitter.com/alpinef1team
Пилот Alpine Фернандо Алонсо признался, что общался с Red Bull, который сейчас лидирует в Кубке Конструкторов, перед возвращением в Формулу-1 в 2021 году.
Слова двукратного чемпиона приводит Marca:
Я не общался с Mercedes, но вел определенные переговоры с Red Bull.
Я бы не вернулся в Ф-1, если бы не новый регламент 2022 года. Хотелось бы сказать, что я снова могу стать чемпионом, но не знаю.
Напомним, что на пятничной практике Алонсо заменит тест-пилот, который станет вторым китайским гонщиком за всю историю Ф-1.
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