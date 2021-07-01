Алонсо признался, что вел переговоры с лидером сезона-2021

Двукратный чемпион рассказал, что мог стать пилотом «быков»

Фернандо Алонсо / Фото: twitter.com/alpinef1team

Пилот Alpine Фернандо Алонсо признался, что общался с Red Bull, который сейчас лидирует в Кубке Конструкторов, перед возвращением в Формулу-1 в 2021 году.



Слова двукратного чемпиона приводит Marca:

Я не общался с Mercedes, но вел определенные переговоры с Red Bull. Я бы не вернулся в Ф-1, если бы не новый регламент 2022 года. Хотелось бы сказать, что я снова могу стать чемпионом, но не знаю.

Напомним, что на пятничной практике Алонсо заменит тест-пилот, который станет вторым китайским гонщиком за всю историю Ф-1.