Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 1
Сейчас 0
Сегодня 15
Завтра 4
Теннис (1 событие из 77) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
20:10 Оскар Отте - Энди Маррей 2:3 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (1 событие из 1) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
03:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Монреаль Канадиенс 3:1 Окончен
Теннис (14 событий из 78) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Альяс Бедене - Йошихито Нишиока 3:0 Окончен
13:00 Теннис Сандрген - Александер Зверев 0:3 Окончен
14:40 Педро Мартинез Портеро - Гаэль Монфис 3:1 Окончен
15:35 Кей Нишикори - Джордан Томпсон 1:3 Окончен
16:55 Александр Бублик - Григор Димитров 3:0 Окончен
19:05 Роджер Федерер - Ришар Гаске 3:0 Окончен
19:10 Жанлука Магер - Ник Киргиос 0:3 Окончен
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
13:00 Каролина Мухова - Камила Гиорги 2:1 Окончен
13:00 Юлия Путинцева - Паула Бадоса Гиберт 0:2 Окончен
14:15 Марта Костюк - Анастасия Севастова 1:2 Окончен
15:00 Элина Свитолина - Магда Линетте 0:2 Окончен
15:30 Эшлей Барти - Анна Блинкова 2:0 Окончен
16:20 Ангелика Кербер - Сара Соррибес Тормо 2:1 Окончен
19:00 Виктория Азаренко - Сорана Кирстя 1:2 Окончен
Теннис (4 события из 77) показать все
ATP 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
16:15 Новак Джокович - Денис Кудла -:- Запланирован
18:45 Denis Shapovalov - Энди Маррей -:- Запланирован
WTA 2021 (Wimbledon, London, Great Britain)
Календарь Таблица
15:30 Онс Ябеур - Гарбин Мугуруса -:- Запланирован
18:15 Элисе Мертенс - Мэдисон Кейз -:- Запланирован

Алонсо признался, что вел переговоры с лидером сезона-2021

Двукратный чемпион рассказал, что мог стать пилотом «быков»
Автоспорт Формула-1
20:03
Алонсо признался, что вел переговоры с лидером сезона-2021
Фернандо Алонсо / Фото: twitter.com/alpinef1team

Пилот Alpine Фернандо Алонсо признался, что общался с Red Bull, который сейчас лидирует в Кубке Конструкторов, перед возвращением в Формулу-1 в 2021 году.

Слова двукратного чемпиона приводит Marca:

Я не общался с Mercedes, но вел определенные переговоры с Red Bull.

Я бы не вернулся в Ф-1, если бы не новый регламент 2022 года. Хотелось бы сказать, что я снова могу стать чемпионом, но не знаю.

Напомним, что на пятничной практике Алонсо заменит тест-пилот, который станет вторым китайским гонщиком за всю историю Ф-1.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Фернандо Алонсо Alpine Red Bull

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Алонсо: «Есть неплохие шансы, что к 2024 году я по-прежнему буду выступать в Формуле-1»
Алонсо: «Есть неплохие шансы, что к 2024 году я по-прежнему буду выступать в Формуле-1»
Автоспорт Формула-1
09:00
Вместо Алонсо на первой практике поедет тест-пилот Alpine. Это второй китайский гонщик за всю историю Ф-1
Вместо Алонсо на первой практике поедет тест-пилот Alpine. Это второй китайский гонщик за всю историю Ф-1
Автоспорт Формула-1
28 июня 14:33
Алонсо: «Было приятно финишировать впереди Ferrari»
Алонсо: «Было приятно финишировать впереди Ferrari»
Автоспорт Формула-1
23 июня 16:19
Алонсо: «Я доволен возвращением в Формулу-1»
Алонсо: «Я доволен возвращением в Формулу-1»
Автоспорт Формула-1
19 июня 15:58
Окон продлил контракт с Alpine
Окон продлил контракт с Alpine
Автоспорт Формула-1
17 июня 15:46
Алонсо – о 6-м месте в Азербайджане: «В конце появился шанс – мы им воспользовались»
Алонсо – о 6-м месте в Азербайджане: «В конце появился шанс – мы им воспользовались»
Автоспорт Формула-1
7 июня 11:22

Новости: Автоспорт

Алонсо признался, что вел переговоры с лидером сезона-2021
Алонсо признался, что вел переговоры с лидером сезона-2021
Формула-1
20:03
Российский пилот Ф-1 Мазепин: «Надеюсь, что Украина победит на Евро-2020. Мы – братские народы»
Российский пилот Ф-1 Мазепин: «Надеюсь, что Украина победит на Евро-2020. Мы – братские народы»
Формула-1
17:48
Бывший руководитель Ferrari призван вытащить «Ювентус» из финансовой ямы
Бывший руководитель Ferrari призван вытащить «Ювентус» из финансовой ямы
Формула-1
15:21
Ferrari проигрываeт Honda по мощности 30 лошадиных сил
Ferrari проигрываeт Honda по мощности 30 лошадиных сил
Формула-1
13:56
Алонсо: «Есть неплохие шансы, что к 2024 году я по-прежнему буду выступать в Формуле-1»
Алонсо: «Есть неплохие шансы, что к 2024 году я по-прежнему буду выступать в Формуле-1»
Формула-1
09:00
Новая конфигурация трассы «Игора», на которой с 2023 года будет проходить Гран-при вместо этапа в Сочи
Новая конфигурация трассы «Игора», на которой с 2023 года будет проходить Гран-при вместо этапа в Сочи
Формула-1
29 июня 19:35
Технический директор Mercedes: «Будут обновления аэродинамики и мотора»
Технический директор Mercedes: «Будут обновления аэродинамики и мотора»
Формула-1
29 июня 16:20
Хэмилтон подпишет новый контракт с Mercedes до летнего перерыва
Хэмилтон подпишет новый контракт с Mercedes до летнего перерыва
Формула-1
28 июня 18:59
Ферстаппен: «Главный приоритет Red Bull – подготовка к следующему сезону»
Ферстаппен: «Главный приоритет Red Bull – подготовка к следующему сезону»
Формула-1
28 июня 18:00
Все новости

Популярные новости

«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
«После поединка со мной Лома уже не тот». Даже феноменальная победа «Хай-Тека» над Накатани не переубедила Линареса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 14:11
4
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Нурмагомедов отреагировал на победу Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 15:30
7
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Ломаченко показал, как выглядит после победы над Накатани
Бокс Профессиональный бокс
27 июня 19:57
16
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Накатани впервые прокомментировал поражение от Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
30 июня 09:21
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
История
Мочились и отрывали голову, поджигали, теперь погнули. В России снова пострадала статуя Дзюбы
Футбол Евро-2020
24 июня 17:39
6
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Не Ломаченко и не Лопес. Де Ла Хойя назвал лучшего бойца легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
28 июня 20:59
4
Все новости