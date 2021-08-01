Алонсо признан гонщиком дня по итогам Гран-при Венгрии

Сумасшедший уик-энд принес первую победу Эстебану Окону

Фернандо Алонсо / фото - F1

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот Alpine Фернандо Алонсо был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Венгрии. За пилота проголосовало большинство фанатов после завершения гонки.

Алонсо сумел финишировать в гонке пятым, но, благодаря его усилиям, второй пилот Alpine Эстебан Окон сумел выиграть гонку. Эта победа стала для француза первой в карьере в Формуле-1.

Напомним, на старте гонки случилась авария, которая выбила почти всех лидеров общего зачета.