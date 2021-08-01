Алонсо: «Ферстаппену из-за национальности будет тяжело бороться с Хэмилтоном»
Алонсо признан гонщиком дня по итогам Гран-при Венгрии
Сумасшедший уик-энд принес первую победу Эстебану Окону
Фернандо Алонсо / фото - F1
Двукратный чемпион Формулы-1, пилот Alpine Фернандо Алонсо был признан гонщиком дня по итогам Гран-при Венгрии. За пилота проголосовало большинство фанатов после завершения гонки.
Алонсо сумел финишировать в гонке пятым, но, благодаря его усилиям, второй пилот Alpine Эстебан Окон сумел выиграть гонку. Эта победа стала для француза первой в карьере в Формуле-1.
Напомним, на старте гонки случилась авария, которая выбила почти всех лидеров общего зачета.
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