Алонсо выступил в поддержку формата спринт-квалификации
Алонсо: «Раньше даже не мог предположить, что буду выступать в автоспорте до 40 лет»
Двукратный чемпион празднует свой юбилей
Фернандо Алонсо / фото - TVP
Двукратный чемпион Формулы-1, пилот Alpine Фернандо Алонсо сегодня, 29-го июня, празднует свой 40-й день рождения. Гонщик поделился воспоминаниями о начале карьеры, а также заявил, что полностью доволен нынешним положением своих дел. Цитирует Алонcо портал MotorSport.
«Нет, наверное, в свои 22 я не мог предположить, что буду выступать до 40 лет. В таком возрасте ты обычно живешь настоящим и не думаешь о будущем. Ты просто сосредоточен на гонках. В таком возрасте ты с трудом можешь представить себе, каким будешь даже через два-три года. Теперь же совсем другое дело – я больше привык к гонкам, к Формуле-1 и всем ее уникальным особенностям.
Когда я только пришел в спорт, то был просто парнем из маленького города на севере Испании – без опыта, какого-то бэкграунда, без ничего. И тут ты попадаешь в этот совершенно новый мир и пребываешь в шоке – пять, шесть, даже семь лет, пока ко всему не привыкнешь».
Напомним, Гран-при Саудовской Аравии может стать последним этапом сезона Ф-1.
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