Алонсо: «Раньше даже не мог предположить, что буду выступать в автоспорте до 40 лет»

Фернандо Алонсо / фото - TVP

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот Alpine Фернандо Алонсо сегодня, 29-го июня, празднует свой 40-й день рождения. Гонщик поделился воспоминаниями о начале карьеры, а также заявил, что полностью доволен нынешним положением своих дел. Цитирует Алонcо портал MotorSport.

Когда я только пришел в спорт, то был просто парнем из маленького города на севере Испании – без опыта, какого-то бэкграунда, без ничего. И тут ты попадаешь в этот совершенно новый мир и пребываешь в шоке – пять, шесть, даже семь лет, пока ко всему не привыкнешь».