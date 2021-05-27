Алонсо рассказал, какие изменения смогут сделать гонку в Монако интереснее

Двукратный чемпион мира считает, что для особенной гонки нужны особенные правила

Фернандо Алонсо / Фото: twitter.com/alo_oficial

Пилот Alpine Фернандо Алонсо предложил внести изменения в формат проведения Гран-при Монако, чтобы сделать гонку более увлекательной для зрителя.



Слова двукратного чемпиона мира приводит SoyMotor:

На городских трассах очень важны шины, особенно в Монако. Крайне важно не промахнуться с выбором комплекта и найти правильную температуру, поскольку квалификация играет ключевую роль. Думаю, Формуле-1 стоит рассмотреть это, возможно, разработать для Монако особый состав шин, который было бы нельзя использовать на других трассах. Или просто заставить ехать всех на «софте», забрав у команд возможность использовать более жесткий состав. Гран-при Монако – особенная гонка, возможно, для нее стоит внести особенные правила.

Напомним, что пилот Red Bull Макс Ферстаппен после победы на этапе Гран-при в Монако впервые возглавит общий зачет.