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Алонсо выступил в поддержку формата спринт-квалификации

В следующий раз она пройдет на Гран-при Италии
Автоспорт Формула-1
23 июля 14:40
Алонсо выступил в поддержку формата спринт-квалификации
Фернандо Алонсо / Фото: formula1.com

Пилот Alpine Фернандо Алонсо признался autosport.com, что был удовлетворен форматом гоночного уик-энда со спринт-квалификацией, который впервые был опробован на Гран-при Великобритании. Отметим, что на старте 100-километровой гонки двукратный чемпион Ф-1 совершил рывок, который принес ему 6 позиций.

Мне понравился новый формат, события на трассе проходили все три дня – в пятницу, в субботу, в воскресенье. В прошлом году, когда я смотрел гонки по телевизору, пятница ничего не значила. Да, тренировки темпа на длинной дистанции очень важны для команд, гонщиков, но не для людей, которые смотря гонки из дома.

Надеюсь, мы сможем сохранить этот формат. А в пятницу я бы даже предложил добавить остроты борьбе. Например, выдавать каждому пилоту одним комплект шин, чтобы у каждого было по одной попытке. Тогда у всех будут равные шансы.

Мне такой вариант не кажется нечестным или не очень спортивным, как тот же вариант с реверсивной решеткой. Если же у каждого будет один комплект резины и одна попытка, условия будут одинаковы для всех.

Что касается споров вокруг второй практики, то лично для нас она была очень полезной. Не знаю, как со стороны смотрелись тренировки команд с полными баками на разных составах резины. Но по сути вторая практика прошла точно так же, как и на любом другом Гран-при. Что касается квалификации, то, возможно, там все тоже прошло как обычно и мы увидели привычный порядок. Может быть, тут можно немного улучшить ситуацию.

Напомним, что руководство Формулы-1 утвердило место проведения второго спринта.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
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Фернандо Алонсо Alpine

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