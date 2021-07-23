Алонсо выступил в поддержку формата спринт-квалификации

Фернандо Алонсо / Фото: formula1.com

Пилот Alpine Фернандо Алонсо признался autosport.com, что был удовлетворен форматом гоночного уик-энда со спринт-квалификацией, который впервые был опробован на Гран-при Великобритании. Отметим, что на старте 100-километровой гонки двукратный чемпион Ф-1 совершил рывок, который принес ему 6 позиций.



Надеюсь, мы сможем сохранить этот формат. А в пятницу я бы даже предложил добавить остроты борьбе. Например, выдавать каждому пилоту одним комплект шин, чтобы у каждого было по одной попытке. Тогда у всех будут равные шансы.

Мне такой вариант не кажется нечестным или не очень спортивным, как тот же вариант с реверсивной решеткой. Если же у каждого будет один комплект резины и одна попытка, условия будут одинаковы для всех.

Что касается споров вокруг второй практики, то лично для нас она была очень полезной. Не знаю, как со стороны смотрелись тренировки команд с полными баками на разных составах резины. Но по сути вторая практика прошла точно так же, как и на любом другом Гран-при. Что касается квалификации, то, возможно, там все тоже прошло как обычно и мы увидели привычный порядок. Может быть, тут можно немного улучшить ситуацию.

Напомним, что руководство Формулы-1 утвердило место проведения второго спринта.