Алонсо: «Я доволен возвращением в Формулу-1»

Фернандо Алонсо / фото - Getty Images

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот Alpine Фернандо Алонсо прокомментировал свое возвращение в «Королевские гонки», а также высказался о результатах команды в текущем сезоне. Цитирует Алонсо портал GPfans.

Я доволен тем, как идут дела. Конечно, необходимо извлекать максимум из болида, особенно по субботам, и пока ощущения от работы с шинами на первых кругах не особо хорошие. Мы по-прежнему прибавляем, и я не вижу проблем, о которых люди говорят каждую неделю».