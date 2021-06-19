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Алонсо: «Я доволен возвращением в Формулу-1»
Пилот Alpine – о результатах в текущем сезоне
Фернандо Алонсо / фото - Getty Images
Двукратный чемпион Формулы-1, пилот Alpine Фернандо Алонсо прокомментировал свое возвращение в «Королевские гонки», а также высказался о результатах команды в текущем сезоне. Цитирует Алонсо портал GPfans.
«Ожидал ли я, что возникнут трудности? Пожалуй, да. Если честно, не согласен с мнением, что я испытываю слишком большие проблемы. Я три раза из шести проходил в третий сегмент, трижды или четырежды оказывался в очках – примерно на это я и рассчитывал, так что не знаю, чего ожидали люди от моего возвращения.
Я доволен тем, как идут дела. Конечно, необходимо извлекать максимум из болида, особенно по субботам, и пока ощущения от работы с шинами на первых кругах не особо хорошие. Мы по-прежнему прибавляем, и я не вижу проблем, о которых люди говорят каждую неделю».
Результаты второй практики Гран-при Франции.
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