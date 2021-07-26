Баттон: «Нас ждет драка на кулаках Хэмилтона и Ферстаппена»

Чемпион Формулы-1 уверен, что нас ожидает ожесточенная борьба

Хэмилтон и Ферстаппен / Фото: Motosport

Чемпион Ф-1 2009 года в составе Brawn GP, который позднее стал Mercedes, Дженсон Баттон уверен, что после столкновения на Гран-при Великобритании лидеры личного зачета Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен будут жестче бороться в предстоящих гонках:



Думаю, с этого момента нас ждет более энергичная и яростная борьба. Это здорово для нас, зрителей, насколько это хорошо для самих гонщиков – я не знаю! Эмоции зашкаливают. Речь идет о двух гонщиках из числа лучших, кто когда-либо оказывался за рулем болида Формулы-1 и в ближайших гонках нас ждет драка на кулаках. Нам лишь остается надеяться, что все пройдет в хорошей манере. Надеюсь, что после случившегося гонщики поговорили друг с другом и обсудили случившееся. На мой взгляд очень важно, чтобы пилоты поняли, что именно случилось, чтобы они обсудили это и смогли двигаться дальше. И могли бы драться друг с другом так, как и нужно делать – сбросив перчатки.

Напомним, что бывший руководитель Ф-1 считает, что после инцидента семикратный чемпион вернул себе статус фаворита в борьбе за титул.