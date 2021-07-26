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Баттон: «Нас ждет драка на кулаках Хэмилтона и Ферстаппена»

Чемпион Формулы-1 уверен, что нас ожидает ожесточенная борьба
Автоспорт Формула-1
26 июля 17:19
Баттон: «Нас ждет драка на кулаках Хэмилтона и Ферстаппена»
Хэмилтон и Ферстаппен / Фото: Motosport

Чемпион Ф-1 2009 года в составе Brawn GP, который позднее стал Mercedes, Дженсон Баттон уверен, что после столкновения на Гран-при Великобритании лидеры личного зачета Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен будут жестче бороться в предстоящих гонках:

Думаю, с этого момента нас ждет более энергичная и яростная борьба. Это здорово для нас, зрителей, насколько это хорошо для самих гонщиков – я не знаю! Эмоции зашкаливают. Речь идет о двух гонщиках из числа лучших, кто когда-либо оказывался за рулем болида Формулы-1 и в ближайших гонках нас ждет драка на кулаках.

Нам лишь остается надеяться, что все пройдет в хорошей манере. Надеюсь, что после случившегося гонщики поговорили друг с другом и обсудили случившееся. На мой взгляд очень важно, чтобы пилоты поняли, что именно случилось, чтобы они обсудили это и смогли двигаться дальше. И могли бы драться друг с другом так, как и нужно делать – сбросив перчатки.

Напомним, что бывший руководитель Ф-1 считает, что после инцидента семикратный чемпион вернул себе статус фаворита в борьбе за титул.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
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Теги

Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен Дженсон Баттон

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