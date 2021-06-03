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Бинотто: «Ферстаппен – фантастический гонщик, но в Ferrari очень довольны Леклером и Сайнсом»

Функционер признался, что Скудерия не собирается приглашать гонщика в команду
Автоспорт Формула-1
15:50
Бинотто: «Ферстаппен – фантастический гонщик, но в Ferrari очень довольны Леклером и Сайнсом»
Маттиа Бинотто / фото - Getty Images

Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто заявил, что Скудерия не намерена приглашать пилота Red Bull Макса Ферстаппена в команду, несмотря на большое количество слухов вокруг этого. Цитирует Бинотто портал RacingNews.

«Если честно, мы очень довольны составом. Мы многое вложили в Шарля, он фантастический талант. И Карлос выступает очень хорошо. Считаю, что в ближайшем будущем вопрос состава подниматься не будет.

Макс – фантастический гонщик, он тоже очень талантлив и быстр. Думаю, он хороший парень. Мы ценим Макса, но у нас есть состав на краткосрочную и среднесрочную перспективу».

Напомним, Ферстаппен лидирует в общем зачете Формулы-1.

Источник: sports.ru Михаил Рыбак
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Макс Ферстаппен Ferrari

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