Ферстаппен: «Никогда не был на подиуме в Баку – думаю, пришло время это изменить»
Бинотто: «Ферстаппен – фантастический гонщик, но в Ferrari очень довольны Леклером и Сайнсом»
Функционер признался, что Скудерия не собирается приглашать гонщика в команду
Маттиа Бинотто / фото - Getty Images
Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто заявил, что Скудерия не намерена приглашать пилота Red Bull Макса Ферстаппена в команду, несмотря на большое количество слухов вокруг этого. Цитирует Бинотто портал RacingNews.
«Если честно, мы очень довольны составом. Мы многое вложили в Шарля, он фантастический талант. И Карлос выступает очень хорошо. Считаю, что в ближайшем будущем вопрос состава подниматься не будет.
Макс – фантастический гонщик, он тоже очень талантлив и быстр. Думаю, он хороший парень. Мы ценим Макса, но у нас есть состав на краткосрочную и среднесрочную перспективу».
Напомним, Ферстаппен лидирует в общем зачете Формулы-1.
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