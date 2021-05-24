Бинотто: «Поломка на болиде Леклера случилась бы даже в случае замены коробки передач»

Маттиа Бинотто / фото - twitter.com

Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто заявил, что команда продолжит разбираться в ситуации, которая привела к сходу Шарля Леклера с дистанции Гран-при Монако еще до начала заезда, сообщает autosport.com.

На самом деле важнее всего понять, почему мы не смогли обнаружить эту проблему. Этой проблемы не было, когда Шарль покинул боксы, она проявилась только к шестому повороту. В деталях, установленных на болид, не прослеживалось проблем. Так что в ближайшие дни мы будем проверять все детали и изучать данные.

При этом хочу еще раз повторить, эта проблема никак не связана непосредственно с коробкой передач. Если бы мы заменили коробку, то вызвавшие проблему детали все равно остались бы на машине, потому что они не были повреждены в аварии. И поломка бы все равно случилась».