Бинотто: «Поломка на болиде Леклера случилась бы даже в случае замены коробки передач»
Руководитель Ferrari Маттиа Бинотто заявил, что команда продолжит разбираться в ситуации, которая привела к сходу Шарля Леклера с дистанции Гран-при Монако еще до начала заезда, сообщает autosport.com.
«Нам очень важно будет во все разобраться и понять, что именно случилось, и почему. И, более того, могли ли мы обнаружить эту проблему в режиме закрытого парка, когда проверяли машину в субботу вечером и в воскресенье утром.
На самом деле важнее всего понять, почему мы не смогли обнаружить эту проблему. Этой проблемы не было, когда Шарль покинул боксы, она проявилась только к шестому повороту. В деталях, установленных на болид, не прослеживалось проблем. Так что в ближайшие дни мы будем проверять все детали и изучать данные.
При этом хочу еще раз повторить, эта проблема никак не связана непосредственно с коробкой передач. Если бы мы заменили коробку, то вызвавшие проблему детали все равно остались бы на машине, потому что они не были повреждены в аварии. И поломка бы все равно случилась».
Пилот Ferrari Шарль Леклер не принял участия в Гран-при Монако.
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