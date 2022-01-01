Босс Формулы-1 обещает более конкурентную борьбу в следующем сезоне
Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали поделился ожиданиями от сезона-2022:
Ясно, что в контексте сезона, который в условиях нового регламента и действующего ограничения бюджетов, разница между болидами разных команд может оказаться значительно больше, чем можно себе представить.
Однако я точно так же уверен в том, что ограничения, связанные с новым регламентом, помогут командам значительно быстрее нивелировать разницу, если она будет иметь место.
В 2022 году нас ждет сезон с огромным количеством новых элементов, которые можно охарактеризовать как в негативном, так и в позитивном ключе. Машины, оснащенные технологией граунд-эффекта, были разработаны именно такими, чтобы подчеркивать мастерство гонщиков.
Это гоночные болиды, из которых нужно выжимать все, не ограничивая себя эффектом попадания в грязный воздух, который портит шины. Цель в том, чтобы мы видели борьбу между гонщиками, возможности которых не были бы ограничены машиной.
Напомним, что в следующем году планируется провести рекордное количество гонок. Больше станет и этапов со спринтами.
Комментарии 1