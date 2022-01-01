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03:00 Милуоки Бакс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Орландо Мэджик -:- Запланирован
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Юта Джаз -:- Запланирован
03:30 Даллас Маверикс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Майами Хит -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Атланта Хоукс -:- Запланирован
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Босс Формулы-1 обещает более конкурентную борьбу в следующем сезоне

Также Доменикали рассказал, что мастерство пилотов станет более весомым фактором
Автоспорт Формула-1
01 января 20:48
Босс Формулы-1 обещает более конкурентную борьбу в следующем сезоне
Фото: Twitter Mercedes

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали поделился ожиданиями от сезона-2022:

Ясно, что в контексте сезона, который в условиях нового регламента и действующего ограничения бюджетов, разница между болидами разных команд может оказаться значительно больше, чем можно себе представить.

Однако я точно так же уверен в том, что ограничения, связанные с новым регламентом, помогут командам значительно быстрее нивелировать разницу, если она будет иметь место.

В 2022 году нас ждет сезон с огромным количеством новых элементов, которые можно охарактеризовать как в негативном, так и в позитивном ключе. Машины, оснащенные технологией граунд-эффекта, были разработаны именно такими, чтобы подчеркивать мастерство гонщиков.

Это гоночные болиды, из которых нужно выжимать все, не ограничивая себя эффектом попадания в грязный воздух, который портит шины. Цель в том, чтобы мы видели борьбу между гонщиками, возможности которых не были бы ограничены машиной.

Напомним, что в следующем году планируется провести рекордное количество гонок. Больше станет и этапов со спринтами.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
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Стефано Доменикали

Комментарии 1

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1 января 2022г. 21:02
Марио уже надоел
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