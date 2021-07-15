Босс McLaren заразился COVID-19

Зак Браун находится на самоизоляции в соответствии с протоколами безопасности

Зак Браун / фото - mclaren.com

McLaren сообщил о том, что три члена команды, в том числе исполнительный директор Зак Браун, сдали положительные тесты на коронавирус.

Гонщики Ландо Норрис и Даниэль Риккардо не контактировали с заразившимися. Браун и его подопечные изолированы в соответствии с протоколами безопасности, подготовка команды к Гран-при Великобритании продолжается в обычном режиме.

Ландо Норрис поделился мнением о чемпионской гонке между Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном.