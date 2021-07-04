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Босс Red Bull выступил в защиту Норриса в инциденте с Пересом: «Это просто борьба, за такое не должны штрафовать»

Хорнер считает, что не видит ничего страшного в маневрах Ландо и Серхио
Автоспорт Формула-1
22:55
Босс Red Bull выступил в защиту Норриса в инциденте с Пересом: «Это просто борьба, за такое не должны штрафовать»
Вылет Переса в гравий после борьбы с Норрисом / Фото: twitter.com/f1

Босс Red Bull Кристиан Хорнер защитил своего подопечного Серхио Переса и пилота McLaren Ландо Норриса в эпизодах, за которые гонщики получили 5-секундные штрафы.

Хорнера цитирует autosport.com:

Думаю, я уже говорил, что у меня нет особых проблем в связи с маневром Ландо. Это гонки, жесткая борьба. Стюарды дали Ландо штраф и не оставили себе выбора, когда то же самое произошло между Серхио и Шарлем.

Но это гонки. В ином случае пилоты будут сами выезжать за пределы трассы и требовать штраф. Это слегка разочаровывает – с моей точки зрения, это просто жесткая борьба.

Напомним, что Норрис признан пилотом дня на этапе Гран-при в Австрии.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Серхио Перес Ландо Норрис Red Bull McLaren

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