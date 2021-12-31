Расселл: «Я не испытываю к Ферстаппену ничего кроме огромного уважения, но случившееся абсолютно неприемлемо»
Босс Williams: «Албон способен заменить Рассела в статусе лидера команды»
Капито рассчитывает, что уход Джорджа не скажется на команде
Алекс Албон / Фото: Williams
Руководитель Williams Йост Капито
прокомментировал смену состава пилотов на следующий сезон:
Мы теряем пилота, который за три года вырос в лидера команды. Джордж – сильная личность и фантастический гонщик. Я уверен, что он поведет за собой каждую команду, за которую будет выступать. Может, не с самого начала, но постепенно он свыкнется с этой ролью и отлично себя проявит. Для любого руководителя Джордж станет замечательным партнером, вместе с которым можно развивать команду.
Williams теряет прекрасного лидера, но я уверен, что Алекс – очень хороший пилот, который способен развиваться и в итоге взять на себя те же функции. Он ориентирован на команду. У всех гонщиков Формулы-1 большие амбиции, однако он соблюдает баланс. Алексу не терпится снова гоняться, а его характер подходит семье Williams. Я считаю, что мы можем раскрыть его лучшие качества.
Напомним, что в следующем году Джордж Рассел будет выступать в Mercedes.
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