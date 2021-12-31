Босс Williams: «Албон способен заменить Рассела в статусе лидера команды»

Алекс Албон / Фото: Williams

Руководитель Williams Йост Капито прокомментировал смену состава пилотов на следующий сезон:



Williams теряет прекрасного лидера, но я уверен, что Алекс – очень хороший пилот, который способен развиваться и в итоге взять на себя те же функции. Он ориентирован на команду. У всех гонщиков Формулы-1 большие амбиции, однако он соблюдает баланс. Алексу не терпится снова гоняться, а его характер подходит семье Williams. Я считаю, что мы можем раскрыть его лучшие качества.