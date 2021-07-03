Боттас: «Если не смогу продолжить карьеру в Mercedes, изучу другие варианты»

Валттери Боттас / фото - Getty Images

Пилот Mercedes Валттери Боттас пока не продлил контракт со своей командой. Финн может покинуть «трехлучевых» уже в во время летней паузы. О своем будущем Валттери порассуждал в интервью с AutoSport.

Естественно, что мне бы хотелось получить понимание того, что собирается делать команда, каков план действий, какого гонщика руководство хочет посадить во вторую машину. Льюиса подтвердили, место во второй машине пока свободно, так что команде нужно принять решение. Мне нужно поговорить с ними об этом.

При этом я также чувствую, что готов еще много лет выступать в Ф-1. Мне нравятся гонки, я люблю их, люблю Формулу-1. Так что в ближайшие годы я точно не планировал переходить в какую-то другую гоночную серию.

Если так случится, что я не смогу продолжить выступать за Mercedes, то я конечно изучу другие варианты. Но пока мне не стоит об этом думать».