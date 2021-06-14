Боттас: «Меня ждут еще несколько хороших лет в Формуле-1»

Валттери Боттас / Фото: twitter.com/mercedesamgf1

Пилот Mercedes Валттери Боттас уверен, что несмотря на слухи о его замене на гонщика Williams Джорджа Рассела, его ожидает еще несколько лет в Ф-1:



Слова финна приводит официальный сайт Формулы-1:

Я по-прежнему наслаждаюсь Формулой-1 и сражениями в группе лидеров, мне это очень нравится. Несомненно, я получаю такое же удовольствие, как и в свой первый сезон Mercedes. Если смотреть на общую картину, то, конечно, меня ждут еще несколько хороших лет. У меня есть ощущение, что в определенных аспектах я прибавляю год от года и становлюсь лучше. Я сильно моложе, чем самые старшие пилоты на решетке, так что в теории время у меня еще есть, хотя никогда не знаешь, что готовит будущее. Я двигаюсь от уик-энда к уик-энду, а там посмотрим.