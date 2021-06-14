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Боттас: «Меня ждут еще несколько хороших лет в Формуле-1»

Пилот Mercedes уверен, что несмотря на слухи о его замене, он еще задержится в «Королеве автоспорта»
Автоспорт Формула-1
17:53
Боттас: «Меня ждут еще несколько хороших лет в Формуле-1»
Валттери Боттас / Фото: twitter.com/mercedesamgf1

Пилот Mercedes Валттери Боттас уверен, что несмотря на слухи о его замене на гонщика Williams Джорджа Рассела, его ожидает еще несколько лет в Ф-1:

Слова финна приводит официальный сайт Формулы-1:

У меня в целом по жизни довольно открытый подход. Ты всегда должен пользоваться возможностями и не знаешь, что ждет тебя впереди. Благодаря тому, что передо мной стоят четкие цели, я смог пройти так далеко. И да, я всегда прислушиваюсь к своему сердцу.

Я по-прежнему наслаждаюсь Формулой-1 и сражениями в группе лидеров, мне это очень нравится. Несомненно, я получаю такое же удовольствие, как и в свой первый сезон Mercedes. Если смотреть на общую картину, то, конечно, меня ждут еще несколько хороших лет. У меня есть ощущение, что в определенных аспектах я прибавляю год от года и становлюсь лучше. Я сильно моложе, чем самые старшие пилоты на решетке, так что в теории время у меня еще есть, хотя никогда не знаешь, что готовит будущее. Я двигаюсь от уик-энда к уик-энду, а там посмотрим.

Ранее Рассел рассказал о переговорах с «серебряными стрелами».

Олег Шумейко-младший
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Валттери Боттас Mercedes Джордж Расселл

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