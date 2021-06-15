Хэмилтон: «Сейчас Формула-1 стала клубом сыновей миллиардеров»
Боттас может стать пилотом Alfa Romeo
Финнский гонщик рассматривает вариант перехода в швейцарскую команду
Валттери Боттас / Фото - f1tracktalk.comГонщик Mercedes Валттери Боттас в следующем году может пополнить ряды Alfa Romeo. Об этом сообщает бразильское издание Grande Prêmio.
У 31-летнего финна не так много вариантов продолжения карьеры, и переход в швейцарскую стайню является одним из них.
Ранее обозреватель Джо Сейвуд сообщил о готовности руководства Mercedes заменить Боттаса на Джорджа Расселла.
Нынешняя команда Расселла также считается возможным пунктом назначения для Валттери – в частности, о потенциальном переходе Боттаса в Williams говорил советник Red Bull Гельмут Марко.
Комментарии 0