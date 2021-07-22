Боттас намерен перейти не в Williams, а в Alfa Romeo

Финн должен сменить Кими Райкконена



Валттери Боттас / фото - Mercedes AMG F1

Менеджмент пилота Mercedes Валттери Боттаса контактировал с Alfa Romeo по поводу возможного перехода в швейцарскую команду, пишет It.motorsport.com.

По версии издания, Боттас понимает, что ему придется уступить место гонщику Williams Джорджу Расселлу, но намерен продолжить карьеру в Формуле-1.

Валттери предпочитает оказаться в Alfa Romeo, а не в Williams, где начинал свою карьеру. В числе причин такого решения называется готовность владельцев инвестировать в коллектив и личность руководителя Фредерика Вассера, с которым финн работал в GP3.

Боттас должен сменить своего соотечественника – чемпиона мира 2007 года Кими Райкконена. Валттери возглавляет список кандидатов на место в Alfa Romeo в 2022 году, и, как утверждают в паддоке, агенты гонщика уже общались с Вассером.

Джордж Расселл позитивно относиться к переходу в Mercedes.