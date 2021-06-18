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Боттас – о практике во Франции: «Ощущения гораздо лучше»
Накануне финн обменялся шасси с Хэмилтоном
Валттери Боттас / фото - Getty Images
Пилот Mercedes Валттери Боттас прокомментировал результаты первых практик перед Гран-при Франции. Накануне гонок финн поменялся шасси с Льюисом Хэмилтоном и дважды оказался быстрее напарника. Слова Боттаса приводит RaceFans.
«Сложно сказать, дело в шасси или в условиях на трассе. Но ощущения гораздо лучше, чем две недели назад, это точно. Я сразу же почувствовал, что начал уик-энд как надо. Мне комфортно в болиде, и пока я довольно быстр».
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