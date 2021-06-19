Боттас – о практике во Франции: «Ощущения гораздо лучше»
Боттас: «Сильный уик-энд. Гораздо лучше, чем в Баку»
Гонщик Mercedes – о результатах квалификации Гран-при Франции
Валттери Боттас / фото - Getty Images
Гонщик Mercedes Валттери Боттас подвел итоги квалификации Гран-при Франции, на которой он сумел добыть третье место. Цитирует Боттаса портал BBC.
«Сильный уик-энд, это уж точно – все гораздо лучше, чем пару недель назад. У меня есть темп.
Борьба с Red Bull будет плотной. В прошлой квалификации в третьем сегменте ощущения были хорошими, однако не возникало ощущения, что я могу выжать больше.
Я не могу слишком радоваться третьему месту: в целом уик-энд сильный, однако Red Bull показывает скорость. Мой круг во втором сегменте получился удачным, он показал, где нам не хватало темпа».
Комментарий Ферстаппена после победы в квалификации Гран-при Франции.
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