Боттас: «Сильный уик-энд. Гораздо лучше, чем в Баку»

Валттери Боттас / фото - Getty Images

Гонщик Mercedes Валттери Боттас подвел итоги квалификации Гран-при Франции, на которой он сумел добыть третье место. Цитирует Боттаса портал BBC.

Борьба с Red Bull будет плотной. В прошлой квалификации в третьем сегменте ощущения были хорошими, однако не возникало ощущения, что я могу выжать больше.

Я не могу слишком радоваться третьему месту: в целом уик-энд сильный, однако Red Bull показывает скорость. Мой круг во втором сегменте получился удачным, он показал, где нам не хватало темпа».