Технический директор Mercedes: «Мы так и не сняли колесо с болида Боттаса. Гайку придется стачивать»
Боттас: «Такие ошибки на пит-стопах не должны происходить»
Пилот Mercedes – о неполадке на пит-стопе
Фото: planetf1.com
Пилот Mercedes Валттери Боттас высказался о неполадке на пит-стопе, которая завершила его борьбу с гонщиком Red Bull Максом Ферстаппеном за победа на Гран-при Монако.
Боттаса цитирует портал Planet F1:
«Если честно, не знаю, что произошло на пит-стопе – не в курсе, человеческая ли это ошибка или отказ техники. В любом случае необходимо сделать выводы. Это большая ошибка, такое не должно происходить.
Без нее мы боролись бы за победу с Red Bull и Максом. Они были быстры, так что сражение получилось бы тяжелым, но мы стали бы как минимум вторыми и заработали бы хорошие очки.
Макс смог заставить soft работать чуть дольше на первом отрезке, а после перехода на hard событий произошло не так много. Не знаю, получилось бы бросить ему вызов или нет».
Победу в Гран-при Монако одержал голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен.
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