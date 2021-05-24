Боттас: «Такие ошибки на пит-стопах не должны происходить»

Фото: planetf1.com

Пилот Mercedes Валттери Боттас высказался о неполадке на пит-стопе, которая завершила его борьбу с гонщиком Red Bull Максом Ферстаппеном за победа на Гран-при Монако.

Боттаса цитирует портал Planet F1:

Без нее мы боролись бы за победу с Red Bull и Максом. Они были быстры, так что сражение получилось бы тяжелым, но мы стали бы как минимум вторыми и заработали бы хорошие очки.

Макс смог заставить soft работать чуть дольше на первом отрезке, а после перехода на hard событий произошло не так много. Не знаю, получилось бы бросить ему вызов или нет».