Боттаса хотела заполучить не только Alfa Romeo
Боттас: «У меня смешанные чувства»
Пилот Mercedes – об эмоциях перед последней гонкой в команде
Валттери Боттас / фото - Getty Images
Пилот Mercedes Валттери Боттас в интервью порталу Crash.net рассказал о своих чувствах в преддверии Гран-при Абу-Даби, которое станет не только решающим в сезоне, но и последним для Валттери в качестве гонщика «Серебряных стрел».
«В целом у меня смешанные чувства. Очевидно, что когда я присоединился к Mercedes в 2017 году, мои мысли занимала только победа в чемпионате, завоевание титула, но этого так и не произошло.
Но мне нужно смотреть на положительные моменты – я очень сильно вырос и как гонщик, и как личность, я очень многому научился в этой команде и на самом деле вместе мы довольно многого достигли. Так что есть и позитивные моменты.
Думаю, что в Формуле-1 вряд ли можно быть полностью удовлетворенным. Но за эти пять лет я и правда чего-то добился и это, я уверен, поможет мне в будущем».
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