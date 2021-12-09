Боттас: «У меня смешанные чувства»

Валттери Боттас / фото - Getty Images

Пилот Mercedes Валттери Боттас в интервью порталу Crash.net рассказал о своих чувствах в преддверии Гран-при Абу-Даби, которое станет не только решающим в сезоне, но и последним для Валттери в качестве гонщика «Серебряных стрел».

Но мне нужно смотреть на положительные моменты – я очень сильно вырос и как гонщик, и как личность, я очень многому научился в этой команде и на самом деле вместе мы довольно многого достигли. Так что есть и позитивные моменты.

Думаю, что в Формуле-1 вряд ли можно быть полностью удовлетворенным. Но за эти пять лет я и правда чего-то добился и это, я уверен, поможет мне в будущем».