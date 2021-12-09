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Боттас: «У меня смешанные чувства»

Пилот Mercedes – об эмоциях перед последней гонкой в команде
Автоспорт Формула-1
20:53
Боттас: «У меня смешанные чувства»
Валттери Боттас / фото - Getty Images

Пилот Mercedes Валттери Боттас в интервью порталу Crash.net рассказал о своих чувствах в преддверии Гран-при Абу-Даби, которое станет не только решающим в сезоне, но и последним для Валттери в качестве гонщика «Серебряных стрел».

«В целом у меня смешанные чувства. Очевидно, что когда я присоединился к Mercedes в 2017 году, мои мысли занимала только победа в чемпионате, завоевание титула, но этого так и не произошло.

Но мне нужно смотреть на положительные моменты – я очень сильно вырос и как гонщик, и как личность, я очень многому научился в этой команде и на самом деле вместе мы довольно многого достигли. Так что есть и позитивные моменты.

Думаю, что в Формуле-1 вряд ли можно быть полностью удовлетворенным. Но за эти пять лет я и правда чего-то добился и это, я уверен, поможет мне в будущем». 

Положение в личном зачете и Кубке Конструкторов.

Источник: Sports.ru Михаил Рыбак
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