Боттас: «У некоторых соперников в данный момент может быть преимущество над Mercedes»

Валттери Боттас / фото - silverarrows.net

Пилот Mercedes Валттери Боттас подвел итоги первой и второй практики перед Гран-при Монако, рассказав о трудностях, с которыми он столкнулся.

Слова Боттаса приводит motorsportweek:

Со своей стороны могу сказать, что на этой трассе мне пока не хватает эффективности работы передней части болида. У нас и правда возникают похожие проблемы на некоторых трасса – проблемы возникают в середине поворота, в основном в медленных и среднескоростных поворотах.

Если в повороте ты не чувствуешь переднюю часть и не понимаешь, повернет болид или нет, ты можешь легко потерять много времени. А еще наша машина пока кажется очень жесткой, чувствуются все кочки и все поребрики в поворотах. Это тоже расстраивает. Так что нам есть над чем работать».