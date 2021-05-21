Боттас: «У некоторых соперников в данный момент может быть преимущество над Mercedes»
Пилот Mercedes Валттери Боттас подвел итоги первой и второй практики перед Гран-при Монако, рассказав о трудностях, с которыми он столкнулся.
Слова Боттаса приводит motorsportweek:
«Сегодня мне не удавалось заставить шины работать на первом же быстром круге. Так что нам будет нужно поработать и выяснить причину этого. Мне кажется, что у некоторых соперников в данный момент может быть над нами определенное преимущество.
Со своей стороны могу сказать, что на этой трассе мне пока не хватает эффективности работы передней части болида. У нас и правда возникают похожие проблемы на некоторых трасса – проблемы возникают в середине поворота, в основном в медленных и среднескоростных поворотах.
Если в повороте ты не чувствуешь переднюю часть и не понимаешь, повернет болид или нет, ты можешь легко потерять много времени. А еще наша машина пока кажется очень жесткой, чувствуются все кочки и все поребрики в поворотах. Это тоже расстраивает. Так что нам есть над чем работать».
Валттери Боттас хочет решить все вопросы со своим будущим в Mercedes уже к августу.
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