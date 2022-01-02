Боттас: «В Mercedes я научился извлекать выводы из ошибок и быть честным с собой»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 21
Сейчас 0
Сегодня 23
Завтра 10
Развернуть Свернуть
Футбол (4 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Арсенал - Манчестер Сити 1:2 Окончен
17:00 Уотфорд - Тоттенхэм 0:1 Окончен
17:00 Лестер - Норвич -:- Перенесен
19:30 Кристал Пэлас - Вест Хэм 2:3 Окончен
Хоккей (9 событий из 11) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Рейнджерс 3:4 Окончен
02:30 Детройт Ред Уингс - Вашингтон Кэпиталз 1:3 Окончен
03:30 Даллас Старз - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Виннипег Джетс -:- Перенесен
20:00 Коламбус Блу Джекетс - Каролина Харрикейнс 4:7 Окончен
20:00 Бостон Брюинс - Баффало Сэйбрс 4:3 Окончен
20:00 Флорида Пантерс - Монреаль Канадиенс 5:2 Окончен
21:00 Нэшвилл Предаторс - Чикаго Блэкхокс 6:1 Окончен
21:00 Нью-Йорк Айлендерс - Эдмонтон Ойлерс 3:2 Окончен
Баскетбол (8 событий из 8) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
01:00 Сакраменто Кингз - Даллас Маверикс 96:112 Окончен
02:00 Хьюстон Рокетс - Майами Хит 110:120 Окончен
02:30 Кливленд Кавальерс - Атланта Хоукс 118:121 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Лос-Анджелес Клипперс 116:108 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Сан-Антонио Сперс 118:105 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Нью-Йорк Никс 95:80 Окончен
04:00 Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвс 120:108 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Портленд Трэйл Блэйзерс 139:106 Окончен
нет важных матчей
Футбол (6 событий из 11) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Лидс - Бернли -:- Запланирован
16:00 Саутгемптон - Ньюкасл : Перенесен
18:30 Челси - Ливерпуль -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
15:00 Хетафе - Реал -:- Запланирован
17:15 Атлетико - Райо Вальекано -:- Запланирован
22:00 Мальорка - Барселона -:- Запланирован
Хоккей (10 событий из 10) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Оттава Сенаторс 6:0 Окончен
02:00 Миннесота Уайлд - Сент-Луис Блюз 4:6 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Ванкувер Кэнакс 2:5 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Филадельфия Флайерс 6:3 Окончен
19:30 Нью-Йорк Рейнджерс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
20:00 Детройт Ред Уингс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
20:00 Питтсбург Пингвинс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
22:00 Колорадо Эвеланш - Анахайм Дакс -:- Запланирован
22:00 Вашингтон Кэпиталз - Нью-Джерси Дэвилз -:- Запланирован
23:00 Вегас Голден Найтс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
01:30 Милуоки Бакс - Нью-Орлеан Пеликанс 136:113 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Сан-Антонио Сперс 117:116 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Чикаго Буллз 119:120 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Клипперс 116:120 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Денвер Наггетс 111:124 Окончен
04:00 Юта Джаз - Голден Стэйт Уорриорз 116:123 Окончен
22:30 Торонто Рэпторс - Нью-Йорк Никс -:- Запланирован
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:00 Вильярреал - Леванте -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 11) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Чикаго Блэкхокс - Калгари Флэймс -:- Запланирован
03:00 Аризона Койотис - Даллас Старз -:- Перенесен
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
01:00 Бостон Селтикс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
01:00 Кливленд Кавальерс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
01:00 Сакраменто Кингз - Майами Хит -:- Запланирован
02:00 Оклахома-Сити Тандер - Даллас Маверикс -:- Запланирован
02:00 Шарлотт Хорнетс - Финикс Санс -:- Запланирован
04:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован

Боттас: «В Mercedes я научился извлекать выводы из ошибок и быть честным с собой»

Финн подвел итоги своего пятилетнего пребывания в составе немецкой команды
Автоспорт Формула-1
12:00
Боттас: «В Mercedes я научился извлекать выводы из ошибок и быть честным с собой»
Валттери Боттас / фото - formula1.com

Финский гонщик Валттери Боттас подвел итоги своих выступлений за последние пять лет в составе Mercedes.

Боттаса цитирует портал F1i.com:

«Безусловно, я узнал многое о себе. Я понял, какую роль играет психология в Формуле-1. Если рассуждать о том, что на первом месте – физическая борьба или психологическая, то, думаю, очень важно, что у тебя в голове.

Я, без сомнения, научился принимать ошибки, извлекать из них выводы, быть честным с собой – это большое дело.

Всегда был риск, что я начну перебарщивать и не смогу дойти до той точки, где я хотел бы быть. Поэтому я принимал тот факт, что сражаться с Льюисом достаточно тяжело, и я не всегда могу его победить. Все дело в его стабильности, таланте и работе над собой.

Я тоже понимал, что способен на это, поэтому старался не слишком себя корить, когда не выходило. Это очень важно. Я понял, какие вещи работают для меня в плане настроя на гонки, как действовать между Гран-при».

Валттери Боттас продолжит карьеру в Alfa Romeo.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Валттери Боттас Mercedes Alfa Romeo

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Mercedes продемонстрировал тизер болида 2022 года
Mercedes продемонстрировал тизер болида 2022 года
Автоспорт Формула-1
12:50
Mercedes простился с Боттасом: «Наш успех был бы невозможен без тебя»
Mercedes простился с Боттасом: «Наш успех был бы невозможен без тебя»
Автоспорт Формула-1
01 января 15:10
Mercedes откажется от черной ливреи в следующем сезоне
Mercedes откажется от черной ливреи в следующем сезоне
Автоспорт Формула-1
30 декабря 2021г. 16:56
Вольфф – о новом регламенте Формулы-1: «Борьба за титул станет еще плотнее»
Вольфф – о новом регламенте Формулы-1: «Борьба за титул станет еще плотнее»
Автоспорт Формула-1
30 декабря 2021г. 13:47
Советник Red Bull: «Не хоти ни в чем обвинять Mercedes»
Советник Red Bull: «Не хоти ни в чем обвинять Mercedes»
Автоспорт Формула-1
29 декабря 2021г. 18:45
Босс Alfa Romeo: «В Mercedes Боттас был в тени Хэмилтона»
Босс Alfa Romeo: «В Mercedes Боттас был в тени Хэмилтона»
Автоспорт Формула-1
28 декабря 2021г. 19:20

Новости: Автоспорт

Mercedes продемонстрировал тизер болида 2022 года
Mercedes продемонстрировал тизер болида 2022 года
Формула-1
12:50
Боттас: «В Mercedes я научился извлекать выводы из ошибок и быть честным с собой»
Боттас: «В Mercedes я научился извлекать выводы из ошибок и быть честным с собой»
Формула-1
12:00
Прост: «Ферстаппен станет лучше как гонщик после завоевания титула»
Прост: «Ферстаппен станет лучше как гонщик после завоевания титула»
Формула-1
01 января 21:16
Босс Формулы-1 обещает более конкурентную борьбу в следующем сезоне
Босс Формулы-1 обещает более конкурентную борьбу в следующем сезоне
Формула-1
01 января 20:48
Mercedes простился с Боттасом: «Наш успех был бы невозможен без тебя»
Mercedes простился с Боттасом: «Наш успех был бы невозможен без тебя»
Формула-1
01 января 15:10
Советник Red Bull считает Ферстаппена лучшим из своих подопечных
Советник Red Bull считает Ферстаппена лучшим из своих подопечных
Формула-1
01 января 14:30
Чемпион мира дал совет Расселу насчет борьбы с Хэмилтоном
Чемпион мира дал совет Расселу насчет борьбы с Хэмилтоном
Формула-1
31 декабря 2021г. 18:12
Босс Williams: «Албон способен заменить Рассела в статусе лидера команды»
Босс Williams: «Албон способен заменить Рассела в статусе лидера команды»
Формула-1
31 декабря 2021г. 13:24
Технический директор FIA: «В 2022 году отставание последней команды от первой станет вдвое меньше»
Технический директор FIA: «В 2022 году отставание последней команды от первой станет вдвое меньше»
Формула-1
30 декабря 2021г. 20:42
Все новости

Популярные новости

«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
«Пусть предоставят контракт». Камбосос определился со следующим соперником
Бокс Профессиональный бокс
30 декабря 2021г. 21:46
35
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Скрипник выбрал между «Динамо» и «Шахтером»
Футбол Украинская Премьер-лига
31 декабря 2021г. 12:38
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Бокс Профессиональный бокс
29 декабря 2021г. 20:30
1
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Выхрист, дважды упав в нокдаун, победил Киладзе после скандального решения рефери
Бокс Профессиональный бокс
03:52
5
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Тайсон Фьюри показал, как живет в своем доме стоимостью почти 750 тысяч долларов
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 2021г. 11:59
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 2021г. 20:41
Все новости