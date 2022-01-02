Боттас: «В Mercedes я научился извлекать выводы из ошибок и быть честным с собой»
Финский гонщик Валттери Боттас подвел итоги своих выступлений за последние пять лет в составе Mercedes.
Боттаса цитирует портал F1i.com:
«Безусловно, я узнал многое о себе. Я понял, какую роль играет психология в Формуле-1. Если рассуждать о том, что на первом месте – физическая борьба или психологическая, то, думаю, очень важно, что у тебя в голове.
Я, без сомнения, научился принимать ошибки, извлекать из них выводы, быть честным с собой – это большое дело.
Всегда был риск, что я начну перебарщивать и не смогу дойти до той точки, где я хотел бы быть. Поэтому я принимал тот факт, что сражаться с Льюисом достаточно тяжело, и я не всегда могу его победить. Все дело в его стабильности, таланте и работе над собой.
Я тоже понимал, что способен на это, поэтому старался не слишком себя корить, когда не выходило. Это очень важно. Я понял, какие вещи работают для меня в плане настроя на гонки, как действовать между Гран-при».
Валттери Боттас продолжит карьеру в Alfa Romeo.
Комментарии 0