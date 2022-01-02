Боттас: «В Mercedes я научился извлекать выводы из ошибок и быть честным с собой»

Валттери Боттас / фото - formula1.com

Финский гонщик Валттери Боттас подвел итоги своих выступлений за последние пять лет в составе Mercedes.

Боттаса цитирует портал F1i.com:

Я, без сомнения, научился принимать ошибки, извлекать из них выводы, быть честным с собой – это большое дело.

Всегда был риск, что я начну перебарщивать и не смогу дойти до той точки, где я хотел бы быть. Поэтому я принимал тот факт, что сражаться с Льюисом достаточно тяжело, и я не всегда могу его победить. Все дело в его стабильности, таланте и работе над собой.

Я тоже понимал, что способен на это, поэтому старался не слишком себя корить, когда не выходило. Это очень важно. Я понял, какие вещи работают для меня в плане настроя на гонки, как действовать между Гран-при».