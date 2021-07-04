Ферстаппен прокомментировал победу на Гран-при Австрии
Боттас: «Второе место – максимум, чего мы могли достичь»
Пилот Mercedes рад попаданию на подиум
Валттери Боттас / Фото: пресс-служба Формулы-1
Пилот Mercedes Валттери Боттас поделился мнением после завоевания второго места на Гран-при Австрии:
«Если говорить конкретно обо мне, то я оказался на одну позицию выше по сравнению с прошлой неделей, хотя стартовал пятым. Думаю, что как команда мы заработали достаточно много очков, учитывая отставание по скорости от Red Bull. Лично я рад попаданию на подиум и финишу на втором месте. Думаю, это максимум, чего мы могли сегодня достичь.
Наиболее жесткие шины держались хорошо. Да, ближе к концу гонки эффективность работы «харда» стала падать. При этом мы также удивлены тому, насколько быстры сегодня были Ландо Норрис и McLaren, они смогли здорово на нас надавить.
До этапа на «Сильверстоуне» две недели, нас ждет много работы, но прямо сейчас мне хочется немного шампанского».
Победил в гонке Макс Ферстаппен, который заявил, что его машина ехала как по рельсах.
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