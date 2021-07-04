Боттас: «Второе место – максимум, чего мы могли достичь»

Валттери Боттас / Фото: пресс-служба Формулы-1

Пилот Mercedes Валттери Боттас поделился мнением после завоевания второго места на Гран-при Австрии:

Наиболее жесткие шины держались хорошо. Да, ближе к концу гонки эффективность работы «харда» стала падать. При этом мы также удивлены тому, насколько быстры сегодня были Ландо Норрис и McLaren, они смогли здорово на нас надавить.

До этапа на «Сильверстоуне» две недели, нас ждет много работы, но прямо сейчас мне хочется немного шампанского».