Боттаса хотела заполучить не только Alfa Romeo

После завершения сезона финский гонщик покинет Mercedes

Фото: Eurosport

Финский гонщик Валттери Боттас рассказал, что после заключения контракта с Alfa Romeo на него выходила еще одна команда. Слова двукратного вице-чемпиона мира приводит Iltalehti:

«Через два дня после того, как я заключил контракт с Alfa Romeo, я получил еще один звонок. Мне сообщили, что хотят обсудить сотрудничество. Я ответил, что они уже опоздали. Если посмотреть на несколько последних гонок, Alfa Romeo выступила чуть лучше. Но я по-прежнему верю, что команда будет сильной. Я доволен своим выбором. Для меня благополучие далеко от денег. У меня все будет хорошо, я буду чувствовать себя богатым, так как смогу заниматься делом, которое приносит радость».

Напомним, Гран-при Абу-Даби станет последним для Боттаса в Mercedes. С нового сезона финн будет выступать за Alfa Romeo, где его напарником станет Гуанью Чжоу.