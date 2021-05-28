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Чемпион Ф-1: «Хэмилтон – совершенный гонщик, Ферстаппен способен бороться лишь за счет природного таланта»

Баттон уверен, что семикратному чемпиону пойдет на пользу конкуренция со стороны пилота Red Bull
Автоспорт Формула-1
12:46
Чемпион Ф-1: «Хэмилтон – совершенный гонщик, Ферстаппен способен бороться лишь за счет природного таланта»
Ферстаппен и Хэмилтон / Фото: Red Bull Racing

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон считает, что в данный момент пилот Mercedes Льюис Хэмилтон является более сильным и совершенным гонщиком, чем пилот Red Bull Макс Ферстаппен.

Слова Баттона приводит Planet F1:

Когда ты побеждаешь, очень сложно от этого отказаться и закончить карьеру. Думаю, что в этом году у Льюиса появилась дополнительная мотивация из-за конкуренции со стороны Макса. А Макс очень талантлив, он просто безумно талантлив от природы.

Я считаю Льюиса наиболее совершенным гонщиком – и не стоит забывать, что природный талант невозможно получить трудом, это то, что тебе дано изначально.

Лично я считаю лучшим в мире того гонщика, который упорно трудится и развивает свои способности и умения. И я считаю, что Льюис действительно много работал над развитием своих умений – и в данный момент именно он является лучшим в мире.

Макс сейчас способен бросить вызов Льюису за счет своего природного таланта, но он не такой совершенный гонщик, как Льюис. Во-первых, потому что он никогда не становился чемпионом, не проходил через все это. А во-вторых, потому что у него нет того опыта, что есть у Льюиса, который потратил на свое развитие множество часов.

Напомним, что после победы на Гран-при Монако Ферстаппен обошел Хэмилтона в общем зачете.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Макс Ферстаппен Льюис Хэмилтон Дженсон Баттон

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