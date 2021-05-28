Чемпион Ф-1: «Хэмилтон – совершенный гонщик, Ферстаппен способен бороться лишь за счет природного таланта»

Ферстаппен и Хэмилтон / Фото: Red Bull Racing

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон считает, что в данный момент пилот Mercedes Льюис Хэмилтон является более сильным и совершенным гонщиком, чем пилот Red Bull Макс Ферстаппен.



Слова Баттона приводит Planet F1:

Я считаю Льюиса наиболее совершенным гонщиком – и не стоит забывать, что природный талант невозможно получить трудом, это то, что тебе дано изначально.

Лично я считаю лучшим в мире того гонщика, который упорно трудится и развивает свои способности и умения. И я считаю, что Льюис действительно много работал над развитием своих умений – и в данный момент именно он является лучшим в мире.

Макс сейчас способен бросить вызов Льюису за счет своего природного таланта, но он не такой совершенный гонщик, как Льюис. Во-первых, потому что он никогда не становился чемпионом, не проходил через все это. А во-вторых, потому что у него нет того опыта, что есть у Льюиса, который потратил на свое развитие множество часов.