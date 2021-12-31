Босс Williams: «Албон способен заменить Рассела в статусе лидера команды»
Чемпион мира дал совет Расселу насчет борьбы с Хэмилтоном
Хилл уверен, что Льюис будет помогать Джорджу
Фото: Motorsport
Чемпион Ф-1 1996 года Деймон Хилл посоветовал новичку Mercedes Джорджу Расселу со старта не лезть на рожон в борьбе с Льюисом Хэмилтоном:
Думаю, что следить за этим будет крайне интересно. Уверен, что Льюис захочет помочь Джорджу. Вряд ли между ними что-то пойдет не так. Мне кажется, что Льюис прекрасно осознает, что его карьера продлится уже не так долго, как карьера Расселла, поэтому он захочет помочь ему. Буду с нетерпением ждать, чтобы посмотреть, что же будет в итоге.
Но Расселл не должен слишком давить на себя. Ему не надо думать: «Я сяду в машину и буду быстрее Льюиса в первый же день». Он должен подготовить себя к этому, иначе выстрелит себе в ногу. Нельзя быть слишком уверенным в себе, когда рядом с тобой Хэмилтон.
Руководитель Williams заявил, что Алекс Албон способен заменить Рассела в статусе лидера команды.
Комментарии 0