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02:30 Торонто Рэпторс - Лос-Анджелес Клипперс 82:87 3-я четверть
03:00 Мемфис Гриззлис - Сан-Антонио Сперс 63:61 Перерыв
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Чемпион мира дал совет Расселу насчет борьбы с Хэмилтоном

Хилл уверен, что Льюис будет помогать Джорджу
Автоспорт Формула-1
31 декабря 2021г. 18:12
Чемпион мира дал совет Расселу насчет борьбы с Хэмилтоном
Фото: Motorsport

Чемпион Ф-1 1996 года Деймон Хилл посоветовал новичку Mercedes Джорджу Расселу со старта не лезть на рожон в борьбе с Льюисом Хэмилтоном:

Думаю, что следить за этим будет крайне интересно. Уверен, что Льюис захочет помочь Джорджу. Вряд ли между ними что-то пойдет не так. Мне кажется, что Льюис прекрасно осознает, что его карьера продлится уже не так долго, как карьера Расселла, поэтому он захочет помочь ему. Буду с нетерпением ждать, чтобы посмотреть, что же будет в итоге.

Но Расселл не должен слишком давить на себя. Ему не надо думать: «Я сяду в машину и буду быстрее Льюиса в первый же день». Он должен подготовить себя к этому, иначе выстрелит себе в ногу. Нельзя быть слишком уверенным в себе, когда рядом с тобой Хэмилтон.

Руководитель Williams заявил, что Алекс Албон способен заменить Рассела в статусе лидера команды.

Источник: championat.com Олег Шумейко-младший
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Джордж Расселл Льюис Хэмилтон

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