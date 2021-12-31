Чемпион мира дал совет Расселу насчет борьбы с Хэмилтоном

Фото: Motorsport

Чемпион Ф-1 1996 года Деймон Хилл посоветовал новичку Mercedes Джорджу Расселу со старта не лезть на рожон в борьбе с Льюисом Хэмилтоном:



Но Расселл не должен слишком давить на себя. Ему не надо думать: «Я сяду в машину и буду быстрее Льюиса в первый же день». Он должен подготовить себя к этому, иначе выстрелит себе в ногу. Нельзя быть слишком уверенным в себе, когда рядом с тобой Хэмилтон.