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Директор «Сильверстоуна» заявил о готовности провести в Великобритании еще одну гонку

Прингл заверил, что готов помочь в случае отмен этапов Гран-при
Автоспорт Формула-1
16:22
Директор «Сильверстоуна» заявил о готовности провести в Великобритании еще одну гонку
Гран-при Великобритании / Фото: Reuters

Спортивный директор «Сильверстоуна» Стюарт Прингл заявил GPfans.com, что трасса в Великобритании может принять еще одну гонку Ф-1 в текущем сезоне.

Гран-при Великобритании пройдет с 16 по 18 июля. В прошлом году в Англии состоялись два этапа Формулы-1. Отметим, что Гран-при Австралии вновь не состоится.

Если мы поможем тем, что проведем еще одну гонку, то будем рады это сделать. Нужно отдать должное Формуле-1 за то, что в прошлом году они организовали 17 этапов. Я надеюсь, что они вновь проведут все гонки.

Нас еще не спрашивали, и я не инициировал переговоры. Но если проведение дополнительного этапа станет разумным решением, то, конечно, мы поможем.

Напомним, что этапы Гран-при в Японии, Мексике и Бразилии находятся под угрозой срыва.

Источник: sports.ru Олег Шумейко-младший
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