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Двукратный чемпион Ф-1: «Ферстаппен стал понимать, что для побед нужна стабильность»

Хаккинен уверен, что Red Bull будет фаворитом гонок в Австрии
Автоспорт Формула-1
10:45
Двукратный чемпион Ф-1: «Ферстаппен стал понимать, что для побед нужна стабильность»
Макс Ферстаппен / Фото: twitter.com_Max33Verstappen

Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен в своей колонке на Unibet поделился мнением о борьбе за титул пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона и гонщика Red Bull Макса Ферстаппена. Напомним, что Ферстаппен стал победителем Гран-при Франции.

Red Bull очень хорошо работает, они принимают правильные решения и извлекают уроки из ошибок. Например, таких ошибок, как в Испании, где они уступили Mercedes. Во Франции они приняли правильные решения. Пока что создается впечатление, что Mercedes не может на это ответить правильным образом.

После разочаровывающих гонок в Монако и Азербайджане я рассчитывал, что Mercedes сможет реабилитироваться во Франции. Но теперь команде будет еще сложнее, учитывая, что две следующие гонки пройдут в Австрии, дома у Red Bull.

Ферстаппен был раздражен тем, что потерял лидерство на старте, но затем успокоился и сосредоточился на реализации стратегии с двумя пит-стопами. Получилось впечатляюще. Он стал более зрелым пилотом, который понимает, что для побед нужна стабильность.

Ферстаппен лидирует в общем зачете.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Макс Ферстаппен Мика Хаккинен Льюис Хэмилтон

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