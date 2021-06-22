Двукратный чемпион Ф-1: «Ферстаппен стал понимать, что для побед нужна стабильность»
Хаккинен уверен, что Red Bull будет фаворитом гонок в Австрии
Макс Ферстаппен / Фото: twitter.com_Max33Verstappen
Двукратный чемпион мира Мика Хаккинен в своей колонке на Unibet поделился мнением о борьбе за титул пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона и гонщика Red Bull Макса Ферстаппена. Напомним, что Ферстаппен стал победителем Гран-при Франции.
Red Bull очень хорошо работает, они принимают правильные решения и извлекают уроки из ошибок. Например, таких ошибок, как в Испании, где они уступили Mercedes. Во Франции они приняли правильные решения. Пока что создается впечатление, что Mercedes не может на это ответить правильным образом.
После разочаровывающих гонок в Монако и Азербайджане я рассчитывал, что Mercedes сможет реабилитироваться во Франции. Но теперь команде будет еще сложнее, учитывая, что две следующие гонки пройдут в Австрии, дома у Red Bull.
Ферстаппен был раздражен тем, что потерял лидерство на старте, но затем успокоился и сосредоточился на реализации стратегии с двумя пит-стопами. Получилось впечатляюще. Он стал более зрелым пилотом, который понимает, что для побед нужна стабильность.
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