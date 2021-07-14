Экклстоун объяснил, почему Хэмилтон проигрывает Ферстаппену в нынешнем чемпионате

Берни Экклстоун / Фото: GPblog

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мнением о том, почему после почти половины сезона семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон проигрывает в личном зачете Максу Ферстаппену 32 очка:

В последние годы у него не было соперников, у него всегда было наилучшее техническое оснащение, ему даже не приходилось прилагать серьезных усилий. А теперь он, возможно, может считать, что ему стоит действовать немного осторожнее.

В начале года я думал, что Льюис выиграет чемпионский титул, а потом закончит карьеру. Теперь же кажется, что это не так – хотя я бы не стал в такой степени полагаться на контракты. При желании Льюис всегда может уйти. Вероятно, Льюис задумывался о том, чтобы начать свой бизнес в сфере моды и музыки, но осознал, что зарабатывать большие деньги в этих сферах ему будет сложнее, чем в Формуле-1».