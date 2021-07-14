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Экклстоун объяснил, почему Хэмилтон проигрывает Ферстаппену в нынешнем чемпионате

Бывший руководитель Ф-1 считает, что британец уже не тот
Автоспорт Формула-1
16:43
Экклстоун объяснил, почему Хэмилтон проигрывает Ферстаппену в нынешнем чемпионате
Берни Экклстоун / Фото: GPblog

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун поделился мнением о том, почему после почти половины сезона семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон проигрывает в личном зачете Максу Ферстаппену 32 очка:

«Я обсуждал это со многими людьми – и Льюис, возможно, уже просто перестал быть тем бойцом, что и раньше. В этом году было много случаев, когда он мог выступить лучше, но не делал этого.

В последние годы у него не было соперников, у него всегда было наилучшее техническое оснащение, ему даже не приходилось прилагать серьезных усилий. А теперь он, возможно, может считать, что ему стоит действовать немного осторожнее.

В начале года я думал, что Льюис выиграет чемпионский титул, а потом закончит карьеру. Теперь же кажется, что это не так – хотя я бы не стал в такой степени полагаться на контракты. При желании Льюис всегда может уйти. Вероятно, Льюис задумывался о том, чтобы начать свой бизнес в сфере моды и музыки, но осознал, что зарабатывать большие деньги в этих сферах ему будет сложнее, чем в Формуле-1».


Сам Хэмилтон недавно признался, что ему нравится борьба в нынешнем сезоне.

Источник: sports.ru Сергей Остапенко
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Теги

Берни Экклстоун Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен

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