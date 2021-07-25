Экклстоун: «После инцидента в Великобритании Хэмилтон приблизился к восьмому титулу Ф-1»
Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун возложил вину за аварию в на Гран-при Великобритании между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном на семикратного чемпиона Ф-1:
Я бы сказал, что виноват Льюис. В старые времена мы бы сказали, что такое случается, это гоночный инцидент. Очевидно, каждый из гонщиков делает все возможное, чтобы выиграть чемпионат. Но если стюарды решили вмешаться, то они должны были дать Льюису большее наказание, чем десятисекундный штраф. Нужно было выписать 30-секундный штраф. Льюис не опередил соперника в момент столкновения, это был не его поворот. Наказание не соответствует проступку.
Льюис собрался, и теперь я считаю, что он выиграет титул. До гонки он упустил инициативу, но теперь сделал то, что ему было нужно. Только что он подписал двухлетний контракт с Mercedes – по его мнению, может потребоваться дополнительный сезон или вроде того для того, чтобы побить рекорд Михаэля Шумахера по титулам.
Но могу гарантировать, что из-за этого инцидента Льюис обрел уверенность, которой не хватало весь сезон, его шансы повысились. Это дало ему импульс, старый Льюис вернулся.
Напомним, что после 10-и этапов Гран-при пилот Red Bull лидирует в личном зачете, опережая гонщика Mercedes на 8 очков.
Комментарии 0