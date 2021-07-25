Экклстоун: «После инцидента в Великобритании Хэмилтон приблизился к восьмому титулу Ф-1»

Берни Экклстоун / Фото: IMAGO/Sport1

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун возложил вину за аварию в на Гран-при Великобритании между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном на семикратного чемпиона Ф-1:



Льюис собрался, и теперь я считаю, что он выиграет титул. До гонки он упустил инициативу, но теперь сделал то, что ему было нужно. Только что он подписал двухлетний контракт с Mercedes – по его мнению, может потребоваться дополнительный сезон или вроде того для того, чтобы побить рекорд Михаэля Шумахера по титулам.

Но могу гарантировать, что из-за этого инцидента Льюис обрел уверенность, которой не хватало весь сезон, его шансы повысились. Это дало ему импульс, старый Льюис вернулся.