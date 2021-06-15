Экс-чемпион Ф-1: «Шины не должны так взрываться, как у Ферстаппена в Баку»

Макс Ферстаппен в Баку / Фото: twitter.com/f1

Бывший чемпион Формулы-1 Жак Вильнев поделился мнением об инциденте, который произошел во время Гран-при Азербайджана с болидом гонщика Red Bull Максом Ферстаппеном. Он лидировал, но не смог завершить гонку из-за прокола.



Слова Вильнева приводит Race Fans:

Макс отлично проходил круги, у него был хороший запас. Ему даже не надо было вести болид слишком быстро. Я не знаю, что он мог сделать не так, что могло привести к подобному.