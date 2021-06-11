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Экс-глава Mercedes: «Шумахер был бы менеджером топ-уровня»
Норберт Хауг поделился мыслями об экс-чемпионе Формулы-1
Норберт Хауг и Михаэль Щумахер / фото - Sportbuzzer
Бывший президент Mercedes Норберт Хауг поделился мыслями о Михаэле Шумахере. В комментарии Auto und Motor Sport функционер заявил, что карьера экс-чемпиона Формулы-1 могла бы сложиться и в офисе после окончания карьеры.
«Он был бы менеджером топ-уровня. Думаю, что он был бы в этой сфере не менее успешен, чем за рулем болида. Михаэль упорно работал над собственным развитием. Он уделял этому не меньше внимания, чем работе на трассе.
Он говорил на английском, был в отличной форме, полон энергии. Он был отличным парнем. Михаэль всегда проявлял участие в делах других, работал вместе с механиками и другими членами команды, мотивировал их. Он знал, когда у кого день рождения, спрашивал их о детях и членах семей».
Напомним, недавно дом легендарного немца был выставлен на продажу.
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