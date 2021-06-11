Экс-глава Mercedes: «Шумахер был бы менеджером топ-уровня»

Норберт Хауг и Михаэль Щумахер / фото - Sportbuzzer

Бывший президент Mercedes Норберт Хауг поделился мыслями о Михаэле Шумахере. В комментарии Auto und Motor Sport функционер заявил, что карьера экс-чемпиона Формулы-1 могла бы сложиться и в офисе после окончания карьеры.

Он говорил на английском, был в отличной форме, полон энергии. Он был отличным парнем. Михаэль всегда проявлял участие в делах других, работал вместе с механиками и другими членами команды, мотивировал их. Он знал, когда у кого день рождения, спрашивал их о детях и членах семей».