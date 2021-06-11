Экс-пилот Ф-1: «Хэмилтон стареет, его темп уже не столь хорош»

Ирвайн считает, что по чистой скорости у Ферстаппена нет равных

Льюис Хэмилтон / Фото: twitter.com/mercedesamgf1

Бывший гонщик Формулы-1 Эдди Ирвайн считает, что пилот Red Bull Макс Ферстаппен в настоящий момент быстрее, чем гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон. Отметим, что на Гран-при Азербайджана Хэмилтон из-за собственной ошибки откатился в конец пелотона.



Слова Ирвайна приводит GrandPX.news:

Работа Боттаса и Переса – делать все возможное. Боттас раньше обыгрывал Хэмилтона, даже чаще, чем в последнее время. Перес – новичок в команде Red Bull, но Макс Ферстаппен уже показал, что игра окончена, практически не начавшись. Они оба де-факто вторые номера, но не думаю, что для них это большой минус, учитывая их напарников. Не думаю, что кто-то в Формуле-1 способен выступать против Макса и Льюиса и регулярно их опережать. Хэмилтон стареет, у него уже не столь хороший темп, но он по-прежнему непревзойденный профессионал. Думаю, люди понимают, что любой, кто пойдет против Ферстаппена, проиграет ему по чистой скорости.

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