Экс-пилот Ф-1: «Хэмилтону проще бороться с Ферстаппеном, чем с напарником по Mercedes»

Бергер считает, что с конкуренцией внутри команды семикратному чемпиону бороться тяжелее

Ферстаппен и Хэмилтон / Фото: Red Bull Racing

Экс-пилот Формулы-1 Герхард Бергер поделился мнением о борьбе лидеров в сезоне 2021. Напомним, что гонщик Mercedes Льюис Хэмилтон согласился на понижение зарплаты по новому контракту с «серебряными стрелами».



Слова Бергера приводит Sport1.de:

Хэмилтону гораздо проще бороться с Ферстаппеном, чем с любым из напарников. Если ваш соперник пилотирует другой болид, то у вас всегда есть оправдание. Вам не удалось оказаться впереди? Это никак не повлияет на ваш имидж, в конце концов, у соперника может быть гораздо более быстрая машина, чем у вас. Но если ты оказываешься позади Нико Росберга на такой же технике, то это воспринимается по-другому. Я уверен, что Льюис хорошо справляется с давлением, несмотря на ошибку в Баку. Там он знал, что должен рискнуть на рестарте всем, чтобы попытаться выиграть. Не получилось. Такое случается, это гонки. Но Mercedes и правда становится слабее под прессингом. Ferrari и McLaren тоже рядом. Но ведь именно этого хотели все болельщики Формулы-1.

Напомним, что в следующем сезоне у Хэмилтона может смениться напарник.